Filip Ingebrigtsen: – Det var ikke noe gøy lenger

Det skjedde i slutten av august. Den mellomste av løperbrødrene hadde kjent til en leggskade i lang tid, og ting gikk ikke som planlagt.

Likevel løp han inn til knallsterke 3.30,35 og 4.-plass i Diamond League-stevnet i Monaco 13. august.

– Jeg hadde vondt i en stund før Monaco, men jeg klarte å mobilisere til det stevnet. Etterpå ble det tomt. Jeg hadde gått rundt og tenkt så lenge på den leggen, og så ble den bare verre. Det endte med at jeg brøt i Stockholm 23. august. Etter det kastet jeg inn håndkleet, for det var ikke lenger noe gøy i det hele tatt, sa Filip Ingebrigtsen da han snakket med pressen i Oslo i midten av oktober.

27-åringen sier at han er avhengig av å ha det moro med idretten sin. Det er det som gir ham motivasjon i treningshverdagen. Det er det som gjør at han er ute og trener uansett vær og vind året rundt. Han liker livet han lever.

– Det tærer på motivasjonen når du har det småvondt. Treningsgleden er mye av min motivasjon. Jeg synes det er gøy å drive med dette, men når du har vondt blir du ganske fort lei.

I slutten av august ble det mest tungt og lite moro.

– For det første kunne jeg ikke prestere det jeg var god for, og for det andre var det ikke noe gøy underveis. Det ligger hele tiden i bakhodet en bekymring for at det kan bli verre, at skaden kan forverre seg. Dette er den største grunnen til at sesongen ble kortere enn jeg hadde håpet på.

Tar tid

Da NTB pratet med Filip Ingebrigtsen var han tilbake i normal trening igjen. Da hadde han vært i trening inn mot kommende sesong i knappe ti dager, og det var bare tre dager siden han ble suveren norsk mester i terrengløp lang løype.

– Dette trenger bare litt tid. Jeg har trent grei mengde hele veien, men ingenting fart. Det er snakk om en avrivning i beinhinna. Det verste du kan gjøre er å løpe fort og løpe på tåen. Jeg trenger å ta hensyn og få behandling. Det har vært seigt, og det har tatt tid, men nå tåler jeg det mye bedre og det er lite vondt.

Han forteller om et år der det har gått veldig mye opp og ned for ham på alle måter.

– For det første har det vært mye som jeg ikke har kunnet styre selv, og så har det vært veldig mye att og fram med coronaen. På privaten er jeg blitt far, og det har vært veldig stas. Det har vært en opptur, sier han om vesle Ellie som han ble pappa til i slutten av februar.

Allergiker

Filip Ingebrigtsen forteller at han hadde en god innendørssesong og en god vinter, før han fikk en «down» da samfunnet ble stengt ned. Han har mange utfordringer sommers tid.

– Underveis kom det noen høydepunkter, men jeg skulle ha fått vist at kroppen hadde vært på et jevnt høyere nivå. Jeg har slitt med å få ut det jeg har vært god for. Det er mye å ta tak i. Likevel har det vært noen sportslige høydepunkter som har dratt det hele opp. Jeg har fått vist litt nivå, men det har vært en kamp å komme meg opp dit. Jeg hadde også håpet at sesongen skulle bli lenger. Jeg hadde håpet på noen flere løp med piggsko på beina, men det ble en tidligere pause en antatt.

Filip Ingebrigtsen må ofte tenke annerledes enn mange av konkurrentene.

– For en multiallergiker er det ingen fordel å ha hovedsesongen midt i pollensesongen. Det er lettere og mer forutsigbart at jeg kan prestere om vinteren og høsten. Da er det generelt færre ting å ta hensyn til.