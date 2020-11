Norsk travstjerne i millionkamp – sammenlignes med Dæhlie og Northug

Pengene fordeles på elleve såkalte Gruppe 1-løp i det som heter Vintermeetinget, travets Champions League. Travfesten kulminerer med verdens største og tøffeste travløp, Prix d’Amérique, 31. januar.

To trøndere er med i den kampen. Looking Superb ble toer i 2019, men har slitt etterpå og leter fortsatt etter toppformen. Moni Viking er nykommeren som i år har tatt steget opp i europaeliten etter seier i de to største stayerløpene i Norden, de legendariske storløpene Harper Hanovers Lopp på Solvalla og Åby Stora Pris i Göteborg.

Bare i de to løpene alene vant hesten 2,4 millioner kroner. Ekstremt bra av en hest som er oppdrettet, eid og trent av en amatør fra Trøndelag.

Kjøper spisskompetanse

– Moni Viking var et talent fra dag én. Mengdetreningen får han hos meg, men for å få ut det ypperste av hesten har jeg benyttet trenere som Frode Hamre, svenske Björn Goop og franske Pierre Vercruysse. De har spisskompetansen på de ørsmå detaljene som skiller hestene på dette nivået, sier eier Jan Lyng til Equus.

22. november gjør Moni Viking sin første start på koksgrusen på travbanen Vincennes i Paris. Da kjøres den første av de såkalte B-løpene. Fire i tallet, og hvor de tre første hestene får plass i Prix d’Amérique.

For Lyng er det ikke nok bare å være med. Han ønsker å kjempe om førstepremiene. I kvalløpene er det 450.000 kroner, i Prix d’Amérique er det ti ganger mer!

– Å få være med i Prix d’Amérique er stort, men skal jeg være med, så må det være med en hest som er god nok til å kjempe i toppen. Det synes jeg Moni Viking har en mulighet til. Hester har ingen motivasjon, men min oppgave er å få de til å yte maks selv om kroppen gjør vondt og hodet sier nei, sier Lyng-

– Bjørn Dæhlie og Petter Northug er to eksempler på tobeinte utøvere som klarte å overvinne smerte- og melkesyregrense. Moni Viking er den hesten jeg har hatt som er mest lik dem. Han gir seg ikke uansett, fortsetter trønderen om 7-åringen som allerede har travet inn 5,7 millioner og satt to verdensrekorder.

Konge på borgen

I løpet av fire vintermåneder kan det bli mye mer for hesten som skal kjøres av franske Pierre Vercruysse og står oppstallet på Grosbois i utkanten av Paris.

Der er han konge på en av borgene som utgjør verdens største treningssenter. Så gjenstår det å se om han også blir konge i løpsbanen de kommende ukene.