De to brødrene gjennomførte et rulleskirenn for å teste formen. Det gikk så som så, ifølge bror Johannes:

– Vi gjorde det så likt som mulig som et skirenn. Han slo meg i løypa og på standplass. Jeg fikk en vekker i forkant av sesongen, sier Thingnes Bø til NTB.

– Er Tarjei i god form, eller er det du som er i dårlig form?

– Det var en god kombinasjon av begge, så det ble litt avstand. Når ting normaliserer seg i løpet av neste uke, er vi to kamphaner som vil krige om å komme først over mål, sier Johannes.

Bø-brødrene og resten av skiskytterne ser fram til å konkurrere igjen, men foreløpig er det usikkert når det blir.

Norges Skiskytterforbund leter etter en ny arena å arrangere skiskytteråpningen som ble avlyst på Sjusjøen 14. og 15. november. Beitostølen, som skal arrangere den nasjonale langrennsåpningen helgen etter, ble forespurt, men der har arrangøren sagt nei. Geilo har vært et annet alternativ, men lite snø og dårlige værmeldinger gjør at det foreløpig er utelukket.

– Kanskje vi må vente litt ekstra på første konkurranse, men vi håper vi er i gang like rundt hjørnet – selv om det er usikkerhet akkurat nå, sier Thingnes Bø.