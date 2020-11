Vellykket hjerneoperasjon for Maradona

– Vi klarte å fjerne en blodpropp. Diego klarte seg bra under operasjonen, sa hans personlige lege Leopoldo Luque, som utførte operasjonen.

Han sier videre at det var en liten blødning mellom hodeskallen og hjernen – et såkalt subduralt hematom – men at det hele er under kontroll. Maradona blir inntil videre liggende til observasjon.

– Nå får vi se hvor raskt han kommer til hektene. Det er ikke veldig komplisert, men det er tross alt hjernekirurgi, sa Luque.

Luque sa før operasjonen at blødningen trolig er resultat av et slag mot hodet, men Maradona skal ha sagt at han ikke kan huske å ha vært utsatt for et uhell som kan forklare det.

Maradona fylte 60 år fredag. Han ble lagt inn på sykehus i La Plate, der han er trener for Gimnasia y Esgrima, etter å ha blitt dårlig mandag. Maradona har tidvis slitt med helsen. Han har blant annet hatt to hjerteinfarkt og også slitt med betydelig overvekt.

Rundt 50 Maradona-fans hadde samlet seg utenfor sykehuset og ropte «Diego, Diego» da de fikk høre at operasjonen hadde gått bra.