Argentinske medier: Maradona må opereres etter hjerneblødning

Det opplyste hans personlige lege Leopoldo Luque tirsdag.

– Jeg skal selv operere ham. Det er en rutineoperasjon. Han er våken og klar, og han forstår hva vi skal gjøre. Han er enig i inngrepet, sa Luque til argentinske medier.

Luque sier at blødningen trolig er resultat av et slag mot hodet, men Maradona skal ha sagt at han ikke kan huske å ha vært utsatt for et uhell som kan forklare det.

Opprinnelig ble det meldt at Maradona ble innlagt mandag etter å ha følt seg uvel, men at tilstanden hans ikke var alvorlig og at han bare skulle ligge på privatsykehuset til observasjon.

Mentalt sliten

Landets største avis, El Clarin , skrev at Maradona kom til sykehuset dehydrert, med lavt hemoglobinnivå og at han også var «mentalt sliten».

Under en av undersøkelsene han gjennomgikk på sykehuset oppdaget legene et såkalt subduralt hematom, en blodansamling som trykker på hjernen.

Operasjonen skal lette på det trykket.

Maradona fylte 60 år fredag. Samme dag skulle han ledet Gimnasia de la Plata i en kamp i argentinsk toppserie, men ifølge El Clarin forlot treneren stadion allerede etter et kvarters spill.

Helseproblemer

Maradona var den store spilleren da Argentina vant VM i 1986, og han regnes som den beste fotballspilleren i sin generasjon og en av de beste gjennom tidene.

Han har generelt dårlig helse, blant annet på grunn av hans historie med misbruk av narkotika og alkohol. Han har flere sykehusopphold bak seg for alvorlige lidelser.

Maradona har etter at han la opp slitt med overvekt og vært gjennom to hjerteoperasjoner. Han har også hatt leverproblemer.