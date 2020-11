Tirsdag møtte Solskjær pressen foran mesterligamøtet med Istanbul Basaksehir onsdag. Der ble Keanes utspill et tema.

Den tidligere United-kapteinen sa blant annet etter Arsenal-kampen i helgen at han tror Solskjær kommer til å få sparken som følge av at spillerne ikke yter bra nok. Iren frikjente nordmannen, men var hard med spillerne på Old Trafford.

– Roy har alltid vært frittalende. Jeg er veldig glad for de spillerne jeg har her. Vi har ulike jobber, og hans jobb er å mene, sa Solskjær.

– Jeg lytter alltid til Roy, men vi går videre med en strålende og sterk gruppe med spillere her. Jeg er sikker på at vi slår tilbake, sa kristiansunderen videre.

Kaptein Harry Maguire tar heller ikke særlig notis av Keanes utspill.

– Jeg har ikke sett uttalelsene. Etter et negativt resultat tar vi ikke negativiteten med oss inn i laget. Vi forblir positive, sa han på pressekonferansen.

Manchester United har innledet gruppespillet på best mulige måte. Strake seirer mot Paris Saint-Germain og Leipzig gir tabelltopp etter to kamper.

Onsdag er Fredrik Gulbrandsen og Istanbul Basaksehir motstander i Tyrkia. Der handler det om å fortsette den fine mesterligaformen.

– Vi har begynt veldig bra med to gode resultater. Nå kan vi få tre seirer mot et tøft lag. Det blir en vrien oppgave, men spiller vi opp mot vårt beste, håper vi å få de fire til seks poengene vi trenger, sa Solskjær med henvisning til at også returmøtet med Istanbul Basasekhir er nært forestående.

Nordmannen har tidligere sagt at ti poeng bør holde til avansement til utslagsrundene.