Frode Kippe gjør LSK-comeback

Sju seriekamper og en drøy måned gjenstår av sesongen 1. divisjon. Lillestrøm jager opprykk til Eliteserien.

– Jeg skal bidra med det jeg kan den siste måneden her i tilfelle det skulle skje noe på slutten av sesongen. Jeg skal være med å trene, være tilgjengelig og fyre opp gutta godt for å få det opprykket. Det er viktig for klubben. Så håper jeg at jeg ikke skal spille altfor mye, sier Kippe til klubbens nettsider.

Kippes siste offisielle kamp var den dramatiske kampen mot Start som endte med nedrykk 11. desember i fjor.