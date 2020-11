Skiskytterforbundet i tidsknipe foran sesongstarten: – Vi har fortsatt noen alternativer

I Norges Skiskytterforbund jobbes det på spreng med å finne et alternativ slik at man kan få gjennomført den nasjonale sesongåpningen 14. og 15. november.

– Vi har krysset av noen muligheter vi hadde på lista. Det er utfordringer, særlig knyttet til vær og snøforhold. Det er ikke bare-bare å skulle få flyttet et sånt arrangement på bare en drøy ukes varsel, sier Christian Gedde-Dahl, som er anleggs- og arrangementskonsulent i skiskytterforbundet, til NTB.

Rennene på Sjusjøen er viktige testløp for dem som skal gå verdenscup, og gir samtidig sjansen for juniorene til å matche seg mot de beste. Det er også en gunstig mulighet for forbundet til å få vist fram både sporten og sine sponsorer på TV.

– Vi ønsker å opprettholde rennene, og vi har fortsatt et par alternativer som vi jobber med, sier Gedde-Dahl.

Han kan imidlertid ikke si hvor det er aktuelt å flytte rennene til.

Young Star avlyses

Beitostølen, som skal arrangere den nasjonale langrennsåpningen helgen etter, ble forespurt om å overta også skiskytingen. Arrangøren der måtte si nei på bakgrunn av at det blir vanskelig å mobilisere nok folk og ressurser i tide.

Geilo var et annet alternativ, men der er det for lite snø og samtidig ugunstige værmeldinger.

I første omgang er det snakk om en flytting av sesongåpningsrennene, og ikke en nedskalering av rennene for kvinner og menn. Samtidig er det klart at de såkalte Young Star-rennene for ungdom strykes. De skulle i utgangspunktet vært arrangert i Holmenkollen i vår, men ble også da offer for coronapandemien.

– Når det gjelder seniorrennene, så er det ikke så stor forskjell på om vi har 50 eller 110 utøvere til start. Så vi ser ikke på en nedskalering foreløpig.

Smittehensyn

Det er frykt for smitteutbrudd som gjorde at Sjusjøen måtte si fra seg åpningsrennene i siste liten. Lokale helsemyndigheter anbefalte at man ikke arrangerer større stevner i Ringsaker kommune. Slike hensyn må også vurderes andre steder.

– Det er viktig å understreke at vi skal gjennomføre dette innenfor trygge rammer. Dette er ikke noe som skal gå på bekostning av lokalbefolkningen, funksjonærer eller klubbene for øvrig, sier Gedde-Dahl i skiskytterforbundet.

Han poengterer at det er mye som må på plass for å få flyttet rennene, og at man har få dager til rådighet.

– Om vi kommer til et punkt der vi ikke har flere steder igjen på lista, avlyser vi. Jeg håper jo at vi har dette klart i løpet av en dag eller to, sier han.