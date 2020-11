Giggs leder ikke Wales i landskamper etter arrestasjon

Det melder både BBC og Sky Sports.

«Det walisiske fotballforbundet og Ryan Giggs er i fellesskap enige om at han ikke skal involveres i den kommende landslagssamlingen», heter det i en uttalelse tirsdag.

«Vi er enige om at det umiddelbart viktigste er å forberede laget til de kommende landskampene», skriver forbundet videre.

Giggs-assistent Robert Page leder Wales i oppgjørene mot USA, Irland og Finland senere denne måneden.

Avviser anklagene

Det walisiske forbundet uttalte mandag kveld til nyhetsbyrået PA at det var «klar over en påstått hendelse som involverer Ryan Giggs», men ønsket ikke å kommentere saken ytterligere.

Flere engelske medier, blant dem The Mirror , The Sun og Daily Mail , siterte tirsdag en ikke navngitt talsperson i Manchester-politiet på at Giggs søndag ble pågrepet av politiet hjemme etter meldinger om forstyrrelser som involverte kjæresten hans.

Politiet bekreftet til The Sun at de fikk melding klokken 22 søndag, og at en kvinne i 30-årene hadde pådratt seg mindre skader. Hun skal imidlertid ikke ha hatt behov for behandling. Giggs ble senere løslatt mot kausjon.

Til The Mirror sier en talsperson for Giggs:

– Mr. Giggs nekter for alle påstander mot ham om at han har vært voldelig. Han samarbeider nå med politiet og vil fortsette med det i den pågående etterforskningen.

La opp i 2014

Giggs, som har vært trener for Wales siden januar 2018, skulle tirsdag presentert troppen som skal i aksjon mot USA i en privatlandskamp 12. november, samt nasjonsligakampene mot Irland og Finland. Den seansen ble avlyst.

Nå er det klart at han ikke leder laget sitt i de kommende landskampene.

46 år gamle Giggs la opp sin aktive karriere i 2014. Han har vært assistenttrener under David Moyes (spillende) og Louis van Gaal i Manchester United. Han ledet også laget i fire kamper i 2013-14-sesongen etter at Moyes fikk sparken.