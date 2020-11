Den nye FCK-sjefen: – Jeg har et veldig godt forhold til Ståle

Thorup ble presentert som ny FCK-sjef mandag. Han brukte en del tid på å forklare prosessen rundt den terminerte kontrakten med belgiske Genk, som han ledet med suksess i kort tid før han vendte tilbake til Danmark.

Han fikk også spørsmål om sitt forhold til Solbakken, som fikk sparken fra FCK 10. oktober. Thorup spilte selv i HamKam i et kort opphold i 2005 med Solbakken som trener.

– Jeg har et veldig godt forhold til Ståle. Jeg hadde et halvt år i Norge hvor Ståle var trener og jeg spiller. Vi kom tett på hverandre, våre gutter gikk i samme klasse. På den måten bygget vi opp et vennskap, sa Thorup.

– Jeg ringer ikke Ståle hver uke, men vi er i kontakt, sa Thorup, som også opplyste at han ikke var i kontakt med Solbakken før ansettelsen i FCK.

Thorup la til at det ikke blir enkelt å overta etter Solbakken, som var i klubben i til sammen 13 år.

– Jeg har stor respekt for det som er gjort. Historikken omkring FCK taler sitt eget språk. Også med tanke på det Ståle har levert.

Thorup blir dermed sjefen til keeper Sten Grytebust, som er eneste nordmann i den danske stallen for øyeblikket. Grytebust har vært i klubben siden sommeren 2019.