Maradona innlagt på sykehus

Maradona, som fylte 60 år i forrige uke, ble lagt inn på sykehus mandag for å gjennomgå en medisinsk sjekk.

Argentina er hardt rammet av koronapandemien, men ifølge flere argentinske medier skal sykehusinnleggelsen ikke ha noen direkte tilknytning til pandemien.

Maradona har imidlertid en generelt dårlig helse, blant annet på grunn av hans historie med misbruk av narkotika og alkohol, og er også i en risikogruppe.

Maradona har hatt store helseproblemer etter at han la opp, slitt med solid overvekt og vært gjennom to hjerteoperasjoner.

Maradona er innlagt på et sykehus i La Plata, sør for Buenos Aires, der han er trener for det lokale fotballaget Gimnasia de la Plata.