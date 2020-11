Svensk skiskytterprofil om Norges valg: – Jeg er litt misunnelig

Sveriges beste skiskyttere skulle etter planen lade opp til sesongen på høydeleir i franske Font-Romeu tidligere i høst. Det ble det ingenting av. Samlingen ble avlyst som følge av virussituasjonen.

Tiril Eckhoff og de øvrige norske skiskytterprofilene reiste på sin side til Italia i oktober – etter å ha gjort en annen vurdering en svenskene.

– Skal jeg være helt ærlig, er jeg faktisk litt misunnelig. For vår del veide vi lenge fram og tilbake. Men vår risikovurdering var at det ikke var verdt det. Reiser vi dit og blir syke, kommer vi oss kanskje ikke hjem. For oss veide det tyngre, sier landslagsløper Mona Brorsson til nyhetsbyrået TT.

– De (Norge) syntes vel at verdien av å være i høyden veide tyngst. De mente kanskje at risikoen var tilstrekkelig lav, tilføyer hun.

De norske utøverne pekte blant annet på at konkurrentene kunne få en uheldig fordel dersom høydeleiren i Italia ble avlyst.

– Jeg kan kjøpe det argumentet også. Jeg skulle virkelig gjerne ha vært på den høyden. Men vi kunne benytte fasilitetene hjemme og være i høydehuskammeret, sier Brorsson.

Hun mer enn antyder at hun tror svenskene har tapt terreng til rivalene i høst. Det kan få konsekvenser inn mot OL i Beijing i 2022. Da skal det konkurreres på høy høyde.