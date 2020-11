Emil Iversen: – Det ville ha ødelagt idretten fullstendig om ikke testene hadde vært til å stole på

Fluorforbudet ble banket igjennom i 2019. I oktober i år ble det utsatt i ett år både i langrenn og skiskyting i mangel av en pålitelig testmetode.

– Jeg tror de fleste er enige om at det beste er å unngå fluor, men vi kan ikke innføre den regelen før det er funnet opp en pålitelig testmetode. Vi kan ikke drive å lure på hverandre for å finne ut om folk jukser med skiene. Jeg var ganske sikker allerede i vinter på at det kom til å bli utsatt. Å finne testmetoder er ikke gjort på et par måneder, sier Hans Christer Holund til NTB.

Kollega Simen Hegstad Krüger slutter seg til klubbkameraten fra Lyn.

– Det er ikke det at vi ikke støtter et forbud, og vi er enige i at det er bra å fase ut miljøskadelige produkter, men det handler om rekkefølgen det blir gjort i. Alt er ikke gjort over natta. Det at vi utsetter med ett år, gjør at de som skal teste, smørere, skiprodusenter og utøvere får tid til å forberede seg, og at vi er klare for forbudet når det kommer. Da kan vi være trygge på at vi konkurrerer på like vilkår. Vi må kunne stole på at det blir rettferdige konkurranser. Hvis det blir tvil og spekulasjoner, blir det kaotisk og ikke verdig sporten vår, sier Krüger.

Krise

Emil Iversen mener det ville ha vært ødeleggende for både langrenn og skiskyting om fluorforbudet hadde blitt presset igjennom allerede til kommende sesong. Han er fornøyd med at utsettelsesbeslutningen til Det internasjonale skiforbundet (FIS) gir ham mer trygghet.

– Dette betyr veldig mye. Fluorforbudet virket helt kaotisk og uten kontroll. Jeg er glad det ble som det ble. Kanskje det er andre klimatiltak som vil ha større effekt enn det også. Det er ikke skiløperne som står for det største fluorforbruket i verden. Uansett må det være bra testprosedyrer, full kontroll og gjort på samme måte som med dopingprosedyrene, sier han.

Og fortsetter:

– Det ville ha ødelagt idretten fullstendig om ikke testene hadde vært til å stole på. Det handler om tillit. Det må være 100 prosent å stole på. Hvis ikke ville det ha tatt livet av alle vinteridretter som bruker fluor under skiene.

Iversen tror det kan løse seg.

– Finner de et godt testapparat, kan dette bli bra, sier han til NTB.

Taklet

Didrik Tønseth tror at Norge hadde taklet et forbud allerede nå, men sier det er greit med et års utsettelse.

– Det hadde ikke vært bra om vi hadde sett at konkurransene ikke hadde vært «fair». Det hadde ikke vært bra for sporten. Vi må ta vare på den. Hvis det hadde gått an å jukse med den testen, ville det gitt vanvittige utslag. Du kunne ha risikert at vi hadde fått resultatlista flere dager i etterkant. Jeg håper at folk tror at dette var en riktig beslutning, sier Tønseth.

Tønseth og Holund tror det blir fordel Norge når fluorforbudet trer i kraft.

– Da setter det enda større krav til kloke og rutinerte smørerne, og jeg tror Norge og Russland har de beste smøreteamene, sier trønderen.

– Hvis ingen smører med fluor, er det en fordel for Norge. Men problemet er at om man hadde gjennomført det i vinter, kunne du ikke ha stolt på alle. Det ville ikke gått an om du kunne smurt med fluor uten at det hadde blitt oppdaget. Da hadde det ikke vært en fordel, for Norge hadde nok fulgt regelen uansett, mens andre hadde levd på kanten. Det er synd om du beskyldt for noe som hadde overskygget prestasjonen. Slik skal ikke toppidretten være, sier Hans Christer Holund.