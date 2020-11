Innbytter Bale frelste Tottenham

Bale har fått kritikk etter returen til Tottenham fra Real Madrid. Waliseren har slitt med å markere seg i gamleklubben. Det gjorde han søndag.

31-åringen startet riktignok på benken, men ble sendt på banen etter 70 minutter. Tre minutter deretter dukket han opp foran mål og stanget inn 2-1-målet etter et godt innlegg fra venstreback Sergio Reguilon.

– Dette betyr veldig mye. Alle snakker om individuelle spillere, men jeg har alltid sagt at jeg er en lagspiller. Hvis jeg hadde kommet på og hjulpet laget til å forsvare en seier, hadde jeg vært like glad, sa Bale til Sky Sports etter kampen.

De tre poengene sender Tottenham opp på annenplass i Premier League, kun to poeng bak regjerende mester Liverpool.

– Vi kan være med å konkurrere, men vi må ikke bli revet med. Det er mange gode lag her og sesongen er lang, så vi må fortsette å jobbe så hardt vi kan, sa Bale.

Brighton er nummer 16 med fem poeng på sesongens sju første kamper.

Kane i fokus

Harry Kane har vært i kjempeform for Tottenham den siste tiden og fornektet seg ikke på eget gress søndag. Måltyven ble lagt i bakken da hjemmelaget fikk straffe etter et snaut kvarter.

Situasjonen måtte sjekkes av VAR-dommerne, da det var tvil om forseelsen ble begått innenfor eller utenfor 16-meteren. Brightons Adam Lallana gikk for tøft i kroppen til Kane, og til slutt ble det pekt på straffemerket. Derfra var Kane sikker.

I en sjansefattig første omgang var scoringen det klare høydepunktet.

Ny VAR-sjekk

Annen omgang startet også med en relativt tidlig scoring der VAR-dommerne måtte i aksjon. Tariq Lamptey satte inn 1-1-målet etter fint Brighton-spill, men Tottenhams danske midtbanemann Pierre-Emile Højbjerg mente han ble lagt i bakken med ulovlige midler i opptakten til utlikningen.

VAR-sjekken endte med at dommer Graham Scott måtte ut på sidelinjen for å studere situasjonen selv. Han konkluderte åpenbart med at Brightons Solly March traff ballen før han la Højbjerg i bakken, og dermed ble scoringen stående.

Etter utlikningen la Tottenham press på gjestene, og Erik Lamela var svært nær scoring da han satte ballen i stolpen midtveis i omgangen. Brighton slapp imidlertid med skrekken.

Like etter var det Kanes tur til å treffe stolpen etter et hjørnespark, før Bale frelste hjemmelaget.