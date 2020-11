Tung jubileumskamp for Solskjær: United tapte hjemme mot Arsenal

Avgjørelsen kom da Pierre-Emerick Aubameyang scoret sikkert fra krittmerket vel 20 minutter før slutt. Gjestene fikk straffesparket etter at en klønete Paul Pogba felte Héctor Bellerín.

Dermed vil det seg ikke for Manchester United på eget gress i Premier League. Der har sesongens fire første kamper endt med kun ett stusslig poeng av tolv mulige for Solskjærs lag. Hjemmeformen har sendt rødtrøyene på kraftig etterskudd.

United er allerede ni poeng bak Liverpool på tabelltoppen. Riktignok har erkerivalen én kamp mer spilt, men avstanden begynner å bli kritisk.

Det var ikke ufortjent at Arsenal tok med seg alle poengene fra Old Trafford for første gang på 14 år. Totalt sett hadde London-laget flere sjanser enn United.

På tampen greide Solskjærs utvalgte å sette Arsenal under et skikkelig press. Fem minutter før slutt klarerte bortelagets Mohamed Elneny et innlegg via hodet til egen keeper, Bernd Leno, og i stolpen.