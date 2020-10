– Jeg hadde et mål om å hoppe i august. Men i løpet av august og september begynte jeg å få mer og mer vondt i kneet. Det holder seg vondt og dårlig fortsatt, forteller Fannemel til Dagbladet.

Han legger til at han begynner å frykte at karrieren kan være over.

Forrige sesong deltok ikke Fannemel i noen renn, men han ble likevel tatt ut på hopplandslaget i juni. Nå ser det ut til at hopprennene før jul også vil gå uten Fannemel.

Fredagens NM-renn i Midtstuen erstatter konkurransen som skulle gått i mars. Rennet på Lillehammer ble utsatt på grunn av coronapandemien.

Skiforbundet har forsøkt å sette opp NM stor bakke, men manglende TV-tid gjør at planene er skrinlagt, heter det i en pressemelding fra Skiforbundet.

– Hoppkomiteen har derfor besluttet å dele ut årets kongepokal til vinneren av normal bakke menn, sier arrangementssjef for hopp, Ståle Villumstad.

Helgens NM vil også inneholde en ny øvelse: blandet lagkonkurranse. Neste NM i stor bakke er tildelt Granåsen i Trondheim 19. januar.

Program for NM-helgen i Midtstuen:

Fredag: Normalbakkerenn kvinner og menn

Lørdag: Lagkonkurranse kretslag og blandet lagkonkurranse.