Maradona til 60 mot alle odds: Triumfer, sykdom og skandaler

For snaut to uker siden feiret brasilianeren Pelé sin 80-årsdag, og dermed har tidenes kanskje to største fotballprofiler rundet markante år i løpet av kort tid.

Maradona dominerte i hjemlandet allerede fra han var 15 år. Men han fikk ikke spille VM på hjemmebane i 1978. Han ble vraket fra troppen som 17-åring. Trener César Luis Menotti fikk kritikk etter uttaket, men var fort tilgitt da Argentina tok gullet.

Maradonas meritter gjør at mange fotballeksperter holder ham som tidenes beste fotballspiller foran Pelé.

I motsetning til landsmannen Lionel Messi, er Maradona verdensmester (Mexico 1986). Det var også mesterskapet der argentineren brukte hånden for å score mot England. I samme kamp kom så Maradonas dribleraid som avgjorde.

– Dersom jeg kunne skru tiden tilbake og gjøre noe annerledes, ville jeg kanskje gjort det. Men Argentina ble verdensmester og jeg verdens beste spiller, sa Maradona for noen år siden.

Gud

Utenfor banen hadde Maradona sine demoner å kjempe mot. Narkotikabruken skal ifølge ham selv ha startet i Napoli og pågått i mange år.

– Tenk hvilken spiller jeg hadde vært uten kokain i blodet? Jeg ville oppnådd mye mer, sa Maradona i en TV-dokumentar i 2010.

Superlativene om Maradona er mange og store fra fotballens personligheter:

Messi: – Selv om jeg spilte i en million år, ville jeg ikke komme i nærheten av Maradona. Han er tidenes beste fotballspiller.

Diego Maradona regnes av mange som verdens beste fotballspiller gjennom alle tider, og har sammen med Pelé blitt kåret til århundrets spiller. Her er Maradona på banen under en venskapskamp mot Israel i mai 1990. Foto: AFP

Eric Cantona: – Noen sier at Pelé er den beste, men for meg er alltid Maradona størst. Den store forskjellen mellom de to er at Pelé alltid var omgitt av gode spillere, mens Maradona ofte måtte dra laget mye alene.

Michel Platini: – Det Zinédine Zidane kunne gjøre med en ball, gjorde Maradona med en appelsin.

Carlos Tevez: – Diego er for alle argentinere Gud, og slik vil det være for alltid.

Glenn Hoddle: – La oss være ærlige: Maradona vant VM i 1986 alene. Resten av laget hans var ordinært.

Brutal hverdag

Maradona spilte og tapte 0-1 i Norge i 1986. Det skjedde på en våt Ullevaal-gressmatte i april. Der startet hans Argentina oppkjøringen til det som skulle vise seg å bli et gull-VM et par måneder senere.

I en tid der angrepsspillere var helt fritt vilt og ofte ble brutalt taklet uten at dommeren ga mer enn frispark, hadde Maradona sin storhetsperiode. Han har selv fortalt at han nesten etter hver kamp var full av blåmerker fra fotbladet og litt opp på leggen. Han ble regelrett meid ned gang etter gang.

Diego Maradona med VM-trofeet Argentina tok hjem i Mexico i 1986. Foto: Carlo Fummagalli/AP/NTB scanpix

I Sør-Italia var han folkehelt etter å ha dratt et ganske ordinært Napoli-lag til klubbens første seriegull våren 1987. Bedriften ble gjentatt tre sesonger senere. Maradonas status tok seg til nesten religiøse høyder hos napolitanerne. Han ble blant annet kalt fotballpaven.

Farvel med skandale

Under fotball-VM i 1994 forsvant Maradona ut av mesterskapet etter en positiv dopingprøve. Det inneholdt en cocktail av forbudte stoffer.

Fire år tidligere var han nær ved å lede Argentinas svært begrensede lag til VM-gull i Italia. Vest-Tyskland vant finalen 1-0. – Dette er mitt bitreste nederlag i karrieren, sa Maradona i 2010.

Etter spillerkarrieren (la opp i 1997) har Maradona prøvd seg flere ganger som trener, også for Argentinas landslag, men det endte ikke i mer enn middels resultat. Han mistet jobben etter VM i 2010.

For tiden er Maradona trener i hjemlandet hos Gimnasia de la Plata.

Maradona har hatt store helseproblemer etter at han la opp, slitt med solid overvekt og vært gjennom to hjerteoperasjoner.

Ved flere anledninger opp gjennom årene har det gått hardnakkede rykter om hans død. Sist det skjedde var under VM 2018. Da kollapset Maradona etter kampen mellom Nigeria og Argentina. Det viste seg at han hadde drukket altfor mye hvitvin og segnet om før han ble tatt hånd om av helsepersonell.

Maradona var forbannet over ryktene og lovet 80.000 kroner til den som kunne ut hvem som hadde lagt ut informasjonen på WhatsApp.