Ny sliteseier for Liverpool: – Det er som i et ekteskap, gode og dårlige dager

Diogo Jota og Mohamed Salah (straffe) avgjorde med scoringer tidlig og helt på slutten av 2. omgang.

På papiret har Liverpool fått en perfekt start på mesterligasesongen, men det har ikke vært en enkel vei til lagets to seirer. I premieren måtte Jürgen Klopps utvalgte streve for å slå Ajax 1-0 i Amsterdam.

– Det er litt som i et ekteskap, «i gode og dårlige dager». Dette er ikke en dårlig tid for oss, men litt vanskelig. Da må vi holde sammen og jobbe enda hardere, sa Klopp til BT Sport.

– Vi måtte kjempe hardt helt til slutt. Midtjylland hadde tydelig lært av mesterligadebuten. De var veldig gode uten ball og veldig godt organisert.

Trepoengeren mot Midtjylland skulle også koste Liverpool dyrt. Etter en snau halvtime måtte Fabinho ut med det som så ut som en strekkskade. Det er svært dårlige nyheter for rødtrøyene. Den brasilianske midtbanespilleren har de siste kampene gått ned i forsvar som stoppervikar i Virgil van Dijks lange skadefravær.

– Dette var det siste vi trengte. Jeg vet at han følte noe i hamstringen, og det er ikke bra. Han sa at han kunne spilt videre, men at han ikke kunne spurte. Vi får se. Vi kommer til å vite mer etter en MR-undersøkelse, sa Klopp.

Viser det seg at Fabinho er ute en stund, begynner det å bli tynt med ordentlige alternativer for Klopp.

Midtjylland kom til Anfield fra et 0-4-tap hjemme mot italienske Atalanta i mesterligaåpningen. Tirsdag var debutantlaget nær å ta en sjokkledelse etter bare tre minutter, men Anders Dreyer bommet alene med Alisson. 22-åringen fikk en litt for svak berøring på en strålende bakromspasning, og det gjorde det enklere for Liverpools stjernekeeper å redde med en beinparade.

Lugget

I første omgang fikk Klopp svært lite å glede seg over. Han fikk ingen uttelling for gamblingen det var å starte uten sine beste angrepsspillere. Med stjernetrioen Mohamed Salah, Roberto Firmino og Sadio Mané på benken lugget det kraftig i Liverpools angrepsspill.

Samhandlingen mellom erstatterne Divock Origi, Takumi Minamino og Xherdan Shaqiri satt dårlig. Før avspark hadde sikkert Midtjylland-keeper Mikkel Andersen sett for seg en travel kveld, men før pause fikk han forbausende lite å gjøre. Det viste også skuddstatistikken.

Liverpool hadde ikke én eneste avslutning på mål før sidebytte. Ifølge tallknuserne i Opta er det første gang på 51 hjemmekamper at storklubben opplever det.

– Jeg føler at vi kunne ha fått minst ett poeng i dag, sa MIdtjylland-trener Brian Priske til TV3+.

Milepæl

Men tidlig i 2. omgang skulle vertene være effektive da angrepet endelig fungerte. Etter et veggspill med Shaqiri slo Trent Alexander-Arnold ballen på tvers, og inne i boksen kunne Jota lett plassere ballen i et åpent mål fra kort hold. Det var mål nummer 10.000 i Liverpools klubbhistorie.

– Det var et fint mål og en flott avslutning av Diogo. Klubben vår har en stolt historie, og det er en stor prestasjon å runde den milepælen, sa Alexander-Arnold.

Fem minutter senere tok Klopp ut Origi og Minamino. Inn kom Salah og Mané.

Etter 77 minutter fikk innbytter Evander en stor sjanse til å gjøre 1-1, men forsøket snek seg på feil side av målet. Der sto Alisson på feil fot og hadde ikke avverget scoring om avslutningen hadde vært mer presis.

Helt på tampen fikk Midtjylland igjen muligheten til å utligne, men Dreyers lobb endte i nettveggen. Så kom straffen tre minutter på overtid som trygget hjemmeseieren. Paulinho felte Salah, som selv scoret sikkert fra krittmerket.

I Italia kom Atalanta tilbake fra 0-2 og spilte 2-2 hjemme mot Ajax. Dusan Tadic tok gjestene i føringen etter en halvtime, mens 19-åringen Lassina Traoré doblet åtte minutter senere.

Men etter pause skulle to raske mål fra Duván Zapata gi poengdeling.

Liverpool topper gruppe D med full pott, to poeng foran Atalanta. Deretter følger Ajax med ett og poengløse Midtjylland på sisteplass.