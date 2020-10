Vardy ble matchvinner og ødela Arsenal-statistikken

London-laget hadde 27 hjemmeseirer på rad mot Leicester, og hadde ikke tapt en seriekamp på egen arena i oktober de siste 18 årene. Begge statistikkene røk søndag.

Arsenal dominerte kampen, men slet med å omsette overtaket i store sjanser. Det straffet seg i det 80. minutt, da Leicester viste fram hvordan det kan gjøres. Det var raskt og effektivt.

Youri Tielemans spilte langt fra egen halvdel. Cengiz Ünder stormet fram i fullt firsprang på høyresiden og la inn i midten, forbi keeper Bernd Leno som hadde rykket ut. Vardy kunne kaste seg fram og nikke ballen i tomt bur.

– Det var et godt angrep. Han så at jeg var fri og serverte meg ballen på sølvfat, sa Vardy til Sky Sports.

– Vi sto imot stormen og var på vei inn i kampen da jeg kom inn. Denne seieren er stor for oss.

Vardy har herjet med Arsenal tidligere, med 11 mål på 12 Premier League-kamper. Han har fem scoringer på Emirates Stadium, flest av noen gjestespiller, men søndagens mål fikset Leicesters første borteseier mot Arsenal siden 1973.

Omstridt annullering

Fram til det hadde de som fulgte kampen hatt god tid til å diskutere situasjonen som oppsto i det 4. minutt, da Alexandre Lacazette stusset et hjørnespark i Leicester-målet og jublet for scoring, men bare for å se dommeren annullere for offside.

– Jeg er veldig skuffet. Vi hadde det i våre hender i første omgang, og jeg vet ikke hvordan i h.. det målet ble annullert, sa Arsenal-manager Mikel Arteta til Sky News.

Da Lacazette gikk opp ved nærmeste stolpe og styrte ballen i lengste hjørne sto både Granit Xhaka og Pierre-Emerick Aubameyang i offsideposisjon, men spørsmålet var om de forstyrret Leicester-keeper Kasper Schmeichel eller ei.

Fra linjemannens synsvinkel så det absolutt slik ut, og han løftet flagget. En annen TV-vinkel viste imidlertid at Xhaka ikke sto i veien for Schmeichel. Han hoppet slik at ballen ikke rørte ham på sin vei mot mål, og Aubameyang ved stolpen var heller ikke nær den. Avgjørelsen ble sjekket av VAR, som godkjente den. Begrunnelsen var, noe forvirrende, at Xhaka sto i veien for Schmeichel.

Få sjanser

Leicester hadde på det tidspunkt hatt kampens første sjanse, da Leno rykket ut og klarerte dårlig rett til James Maddison. Leicester-spilleren prøvde seg fra 40 meters hold, og ballen gikk rett utenfor.

Arsenals største sjanse i 2. omgang var det Héctor Bellerín som sto for, da han møtte Aubameyangs innlegg med et volleyskudd. Ballen gikk ganske rett på Schmeichel, som slo den unna.

– Det er vanskelig å skape rom når de har ti mann bak ballen, men vi måtte betale for at vi ga dem rom å kontre i, sa Arteta.

Det var tabellnaboer som møttes i Nord-London søndag, rett fra hver sin europaligaseier torsdag. Leicester-seieren gjør at Brendan Rodgers' lag klatret til fjerdeplass, ett poeng bak tetduoen Everton og Liverpool.

– Gutta var strålende. Mot så gode spillere må vi nekte dem rom, og de utførte planen veldig godt. Det er sterkt å holde nullen og spille med så stor ro, sa Rodgers til BBC og ga Vardy attesten «verdensklasse».

Arsenal falt på sin side til 10.-plass.