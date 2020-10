Ronaldinho smittet av coronaviruset

Det bekrefter brasilianeren selv på Instagram søndag.

– Hei, venner, familie og fans. Jeg tok en covid-19-test, og resultatet var positivt. Jeg har det bra og er symptomfri inntil videre, sa fotballstjernen.

Videoen er delt på hans profil under «min historie» på Instagram, der den bare er tilgjengelig i 24 timer.

I august returnerte han til hjemlandet Brasil etter å ha tilbrakt fem måneder i Paraguay. Ronaldinho ble fengslet 6. mars etter at han og hans eldre bror Roberto ble anholdt, mistenkt for å ha brukt falske pass for å komme seg inn i Paraguay. Senere ble 40-åringen dømt til å sone husarrest på et hotell i landet.

Nå er han tilbake i Brasil, der han isoleres på et hotell. Brasil har nest flest coronarelaterte dødsfall i verden med 156 000, bare bak USAs 225 000.