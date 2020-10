Lewandowski med perfekt hattrick – Sørloth startet og assisterte for Leipzig

Den polske kraftspissen til Bayern München er i fyr og flamme om dagen. Hjemme mot Eintracht Frankfurt fant Lewandowski nettmaskene både en, to og tre ganger, med venstrefoten, hodet og høyrefoten. Dermed kunne storscoreren juble for et perfekt hattrick da Bayern vant hele 5-0.

– I hver eneste kamp ser vi hvor vanskelig det er å forsvare seg mot ham. Han er verdens beste spiss, sa lagkamerat Jérôme Boateng om Lewandowski.

– Han kom ikke til mange sjanser i dag. Likevel scoret han tre mål, sa Frankfurt-keeper Kevin Trapp.

Erling Braut Haaland scoret også lørdag, sa Borussia Dortmund slo Schalke 3-0. Han er oppe i fem for sesongen, men det er fem bak Lewandowski.

Alexander Sørloth hadde også en positiv lørdag, da han spilte 90 minutter for sin nye klubb. Han hadde tre innhopp før lørdagens oppgjør mot Hertha Berlin, men sto uten scoringer. Den skuffende scoringsstatistikken er uendret for nordmannen, men Sørloth bidro til at Leipzig vant 2-1 og beholder førsteplassen på tabellen.

Lewandowski herjet

Lewandowski herjet med Eintracht Frankfurt og satte inn tre mål på eget gress lørdag. Først smelte han inn 1-0 med venstrefoten etter en smart målgivende pasning fra Kingsley Coman ti minutter ut i kampen.

16 minutter senere fant Joshua Kimmich polakken fra et hjørnespark, og Lewandowski raget høyt og økte ledelsen med pannebrasken.

Etter en times spill fant Douglas Costa den målfarlige spissen stormende mot Frankfurt-buret, og han fullbyrdet sitt hattrick etter en times spill.

Lewandowski leder toppscorerlista i Bundesliga med ti mål på fem kamper.

Innbytter Leroy Sane økte ledelsen tolv minutter senere med et kunststykke av et langskudd. Den tidligere Manchester City-spissen curlet inn 4-0 forbi keeper fra utenfor 16-meteren. Jamal Musiala fullbyrdet ydmykelsen rett før slutt.

Skåret i gleden for Bayern var at Alphonso Davies måtte ut med skade. Etterpå fortalte trener Hansi Flick at backen blir borte i seks til åtte uker.

Bayern München ligger ett poeng bak RB Leipzig på 2.-plass i Bundesliga. Samme poengsum har Borussia Dortmund.

Beholdt tabelltoppen

Leipzig klarte nemlig akkurat å forbli øverst i Bundesliga med sin 2-1-seier over Hertha Berlin. Marcel Sabitzers straffespark i det 77. minutt sørget for det.

Hertha Berlin fikk en kjempestart på kampen etter en glitrende kontring. Dodi Lukebakio slo en nydelig stikker til Jhon Cordoba, som sendte keeper feil vei.

To og et halvt minutt senere svarte hjemmelaget med en kanonkule signert Dayot Upamecano. Midtstopperen skjøt først i ryggen til Sørloth, før han klinket returen inn i nettmaskene. Dermed fikk Sørloth, på litt merkelig vis, sitt første målpoeng for Leipzig.

Like før pause kunne Sørloth notert seg for ny målgivende, hvis bare Emil Forsberg hadde tatt av seg «ryggsekken». Svensken rotet bort muligheten med et himmelhøyt skudd.

Innbytter Deyovaisio Zeefuik gjorde ikke jobben lettere for Hertha Berlin da han ble utvist tidlig i 2. omgang, bare fire minutter etter at han entret den.

Et kvarter før slutt rev Cordoba ned Wili Orban i feltet, og Leipzig fikk muligheten til å ta med seg alle poengene da dommer blåste straffe. Marcel Sabitzer var kald fra krittmerket og sendte keeper feil vei.

Sørloth prøvde seg på en frekkis like før slutt, men nordmannens følsomme chip traff metallet.

– Vi burde ha scoret tre-fire mål til, sa Leipzig-trener Julian Nagelsmann.