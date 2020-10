Målløst i storkampen: Solskjær og United må vente på sesongens første hjemmeseier

Med noen få unntak var det lite som skjedde foran boksene i regnværet på Old Trafford. I stedet ble det mye stillingskrig og mange dueller på midtbanen, men på overtid kunne Marcus Rashford blitt United-helt.

Da tvang han fram en sterk redning fra Chelseas nyinnkjøpte keeper Edouard Mendy.

– Alt i alt var det en god defensiv prestasjon, og vi skapte i alle fall to store sjanser som kunne gitt oss seieren. Vi slurvet litt i åpningen, men etter hvert la vi mer press på dem, sa Solskjær til Sky Sports.

Sju poeng

Uavgjort betyr at Manchester United fortsatt står uten seier på eget gress denne sesongen. Lørdagens poeng var faktisk klubbens første i egen storstue. Tidligere i høst har Solskjærs menn gått på stygge smeller mot Crystal Palace (1-3) og Tottenham (1-6).

United kom til Chelsea-kampen med gode opplevelser fra 2-1-triumfen borte mot Paris Saint-Germain, men måtte nøye seg med poengdeling. For første gang siden 1972 er rødtrøyene uten ligaseier på sine tre første hjemmekamper.

Solskjærs offensive dobbeltbytte etter en snau time hjalp ikke. Da satte han innpå både Paul Pogba og nysigneringen Edinson Cavani, og sistnevnte var umiddelbart farlig frampå i debuten. Etter en corner brukte Cavani vrista til å styre ballen mot nærmeste stolpe, men forsøket gikk i nettveggen.

Etter fem kamper har Manchester United hanket inn sju poeng. Chelsea har to poeng mer med én kamp mer spilt.

Svært avventende

I første omgang var det mest avventende spill på Old Trafford. Tilløp til sjanser kom først etter at kampuret hadde passert 30 minutter. Et sleivspark fra Mendy ble oppgjørets første farlige situasjon et kvarter før pause. Det sier sitt om hvordan kampbildet hadde vært.

Mendys nestentabbe oppsto da han mottok ballen og skulle sentre den videre til Thiago Silva. I stedet sparket senegaleseren den like til side for eget mål og til hjørnespark.

Omgangens største mulighet falt til Manchester United da Rashford kom alene med Mendy, men målvakten reddet med en ypperlig beinparade.

Snytt for straffe?

Ikke lenge etterpå testet Juan Mata refleksegenskapene til Mendy, som kontrollert bokset unna spanjolens avslutning. I forkant ble Rashford tråkket på av Silva, men situasjonen ble dømt til ingen straffbar forseelse etter en videosjekk.

Et par minutter tidligere grep verken kampdommer eller VAR inn da Harry Maguire hadde et skikkelig jerngrep rundt Chelsea-kaptein César Azpilicueta. Holdingen hjalp United-stopperen til å stange unna en corner.

– For meg er det klar straffe. Han holder jo et godt tak i ham. Sånn kan man bare ikke gjøre i feltet, sa tidligere England-proff Erik Thorstvedt i pausesendingen til TV 2.

Kampene står i kø for både United og Chelsea. Allerede til midtuken skal begge ut i nye mesterligaoppgjør. Solskjærs lag tar imot Alexander Sørloths RB Leipzig, mens Lampards menn skal til Russland for å møte Krasnodar.