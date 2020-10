Kapteinene stiller seg bak Lagerbäck – varsler oppvask etter lekkasjer

Torsdag kommenterte Lagerbäck for første gang den opphetede krangelen med Sørloth etter omspillskampen mot Serbia. Samtidig snakket også landslagskapteinene Stefan Johansen, Omar Elabdellaoui og Joshua King om episoden.

Trioen er klar på at 1-2-nederlaget mot Serbia, som skrinla det norske håpet om EM-spill neste sommer, var smertefullt for både spillerne og trenerteamet. Det forsvarer samtidig ikke episoden som oppsto.

– Det skal være høyt under taket, men i dette tilfellet gikk spilleren altfor langt og vi er glade for at han beklaget sin oppførsel overfor spillergruppa og støtteapparatet. Samtidig var referansen til Kypros-kampen unødvendig fra landslagssjefen, men vi forstår at han ble kraftig provosert over at hans integritet ble utfordret, sier kapteinene i en uttalelse.

Støtter sjefen

Det foreligger ulike versjoner av hva Lagerbäck skal ha sagt til Sørloth med henvisning til den omtalte Kypros-kampen. Selv hevdet Lagerbäck i torsdagens uttalelse at han mistet tålmodigheten på vei ut av et spillermøte og sa:

– Du var inte så kaxig för två år sedan i Cypern.

Landslagskapteinene Johansen, Elabdellaoui og King gir sin støtte til landslagssjefen:

– Vi står 100 prosent bak trenerteamet, sier trioen i den felles uttalelsen som er publisert på NFFs nettsider.

Vil rydde opp i lekkasjer

Det er VG som de siste dagene har avslørt disputten som oppsto mellom måltyven Sørloth og Lagerbäck. Avisen har henvist til å ha snakket med flere kilder med god kjennskap til det som foregikk.

Landslagskapteinene reagerer på at informasjon fra landslagets indre liv har kommet ut i offentligheten.

– Det er svært beklagelig at det oppstår lekkasjer til mediene fra interne møter. Det skal ikke skje, og er noe vi i kapteinsteamet vil ta opp med alle spillerne i troppen, sier Johansen, Elabdellaoui og King.