Hekke-Iuel sprit-tuller med trener Alnes

26-åringen mener at hun har taklet koronalivet bra og at det for hennes del har vært en periode som ikke har vært veldig annerledes enn det livet hun ellers lever.

– Det er mange som har slitt med karantenelivet og lockdownperioden, men for oss har det ikke vært veldig annerledes enn vår hverdag ellers. Vi er på trening. Leif har vært på antibackjøret siden det ble oppfunnet. Til å være avholdsmann er han jammen meg glad i sprit, sier hun til NTB og ler mot treneren som ikke sitter veldig langt unna eleven sin.

Tonen mellom Leif Olav Alnes og utøverne er kjent for å være lett og ledig.

Både elev og trener var oppmøtte da Norges Friidrettsforbund arrangerte pressetreff for sine landslagsutøvere for et par uker siden.

Iuel sier at hun ikke har blitt veldig påvirket av at samfunnet har vært annerledes i de siste månedene.

– Det har gått greit. Jeg tror at vi er kommet ganske godt ut av det hele. Vi har trent bra, og Leif har vært veldig løsningsorientert helt fra begynnelsen. Han forutså at samfunnet ville bli nedstengt og hadde en ABC klart på det meste, hvor vi skulle trene og slike ting. Der har han vært helt rå, sier 26-åringen.

Positivt

Iuel mener at det er fort gjort å sette seg på bakbeina når utøvere får beskjed om at OL blir utsatt i et helt år. Hun sier at treningsgruppen, som blant annet inneholder verdensmester Karsten Warholm, tidlig forsøkte å snu hele situasjonen til noe positivt. De konsentrerte seg om å trene.

– Vi tenkte at vi heller får et år ekstra med trening og tid til å utvikle oss til å bli enda bedre. Jeg vil si at motivasjonen har vært på topp egentlig. Jeg har ikke kjent noe til at den ble svekket, og det har selvsagt noe med at vi er en kjempefin treningsgruppe og har det fint sammen.

For Amalies del ble det ikke mange konkurranser denne sesongen. 55,27 og femteplass ble sesongbeste i Roma 17. september.

– Jeg vil egentlig si at det er en gladsak at det ble konkurranser i det hele tatt. Vi var tidlig forberedt på at det ikke kom til å bli så mye. Da jeg hørte at vi fikk muligheten til å dra til både Stockholm og Roma og få med NM i slengen syntes jeg det var kjempekult. Sånn sett er jeg fornøyd.

Heldig

Iuel mener at norske utøvere har kommet godt ut av perioden sammenlignet med mange andre. Hun sier at mange har fått bedre tid restitusjon og til å slappe av mellom slagene. Det er blitt mer tid til å samle overskudd.

– Det var en periode hvor vi ikke hadde tilgang til Olympiatoppen, men det åpnet fort igjen. Vi har vært heldige sammenlignet med for eksempel USA der det har vært anlegg som har vært nedstengt hele tiden. Det har vært strengere rundt omkring. Vi har vært heldige, men har også håndtert det veldig bra, mener hekkeløperen.

Tiden framover er også usikker. Ingen vet hva som venter i de neste månedene.

– Jeg ville tenkt at det blir kjipt om det ikke blir noe OL eller EM eller noe som helst, men vi må stille forberedt uansett om det ikke blir noe. Det er bedre det enn å stille uforberedt om det skulle bli noe. Det går fint om alt blir utsatt på ny også. Vi er relativt unge alle mann og skal klare et år til.

Amalie Iuel vet hva det handler om. Det handler om å bygge stein på stein.

– Man må tenke langsiktig. Det er ikke sikkert at jeg får noe løft til neste år, eller året etter der igjen. Jeg må forsøke å flytte prestasjonsstreken. Målet er alltid å utvikle seg, å komme tilbake til en bedre utgave av seg selv.