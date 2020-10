– Utsettelsen av OL var en gavepakke vil mange si, men jeg vil si at vi var klare allerede i sommer. Jeg har fulgt ham (Olaf) på nært holdt i åtte år og noen år i forveien. Det jeg har sett fra ham er at han ikke er blitt dårligere. Hans ekstreme aerobe kapasitet er kanskje ikke det samme, men han kompenserer det med andre ting, sa landslagssjef Johan Flodin på onsdagens pressekonferanse på Tufte Gård.

Der kom hovedpersonen selv med beskjeden om at han forlenger karrieren med ytterligere ett år.

Den norske dobbeltfireren ble nummer sju i VM i 2019. Den plasseringen kvalifiserte båten til lekene i Tokyo.

Tøffe tak

– De tre andre guttene har fått ett år til på seg, og vi har sett en kapasitetsøkning hos flere av dem i sommer. Da jeg så nivået i EM mener jeg at vi er enda mer enn medaljekandidat. Det er kanskje en liten gavepakke at sjansene til medalje har økt, mente Flodin.

Tufte fortalte om tøffe tak i løpet av de siste månedene.

– Gutta har fått smake av gamlefar underveis. Jeg har på måte en plan sammen med Johan om å lykkes. Jeg har lyst til å avslutte med stil sammen med gutta, sa en tydelig rørt Olaf Tufte under pressekonferansen.

Spennende

– Jeg ser på dette som en spennende tid og vi kommer til Tokyo bedre enn noen gang, sa Flodin.

Landslagskollega Erik Solbakken sier at Olaf Tufte har mye av æren for utviklingen båten har hatt.

– Vi har vært med deg og trent veldig lenge. Utviklingen som lag har du en stor del av. Vi er glade for å være med og lære. Det gir en veldig trygghet for oss at du, og Aina (Tuftes kone) er forberedt på året som kommer. Vi ser fram til å gyve løs på det. Vi er sikre på at OL blir kjempebra, og vi er veldig glad for at du er med, sa Erik Solbakken.

Han er en del av dobbeltfireren sammen med Tufte, Martin Helseth og Oscar Stabe Helvig.