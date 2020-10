Liverpool kjempet seg til seier mot Ajax

Oppgjørets eneste scoring kom nemlig da Nicolás Tagliafico var uheldig og satte ballen i eget mål i første omgang.

Ajax kunne utlignet like før pause, men ble stanset av van Dijks erstatter på stopperplass. Da Dusan Tadic ble slått fint gjennom og lobbet ballen lekkert over keeper, var det en rask Fabinho som med nød og neppe rakk fram til streken og kunne saksesparke ballen ut.

Fabinho, som normalt spiller på midtbanen, måtte erstatte van Dijk etter at han ble tøft taklet av Everton-keeper Jordan Pickford i lørdagens Premier League-oppgjør. Søndag opplyste Liverpool at nederlenderen har pådratt seg en båndskade i kneet og må opereres. Han er trolig ute i mange måneder.

De regjerende engelske seriemestrene har hatt en variabel start på sesongen, blant annet med 2-7 tap mot Aston Villa. Derfor var det nok ekstra viktig å kunne ta med seg tre poeng i mesterligaåpningen.

– Det var tøft utpå der. Vi greide å kjempe oss til seier, og det er det viktigste, sa Liverpools midtbaneveteran James Milner til BT Sport og la til:

– Det er alltid viktig å starte bra. For oss er det en bonus at vi klarte det i en tøff bortekamp. Vi hadde en del kontringer vi ikke greide å utnytte, men det er stort for oss å holde nullen.

God Ajax-start

Ajax fikk en god mulighet til å ta ledelsen etter 20 minutter. Ryan Gravenberch satte fart fra egen banehalvdel før han la ut til Quincy Promes på venstre kant. Han la ballen inn til Tadic, som igjen sendte ballen ut tilbake til Gravenberch. Avslutningen gikk like utenfor mål.

Kvarteret senere kom altså kampens eneste mål. Sadio Mané dro seg finn innover i feltet før han prøvde det som lignet et innlegg. Ingen Liverpool-spillere var i nærheten av ballen, men det var altså Tagliafico. Han var både uheldig og udyktig da han satte ballen i eget nett.

Ajax var frampå flere ganger i omgangen, og kampen virket langt ifra kjørt for nederlenderne.

Lynrask Adrian

Og det tok ikke lang tid før de igjen viste seg fram. For mens en god Fabinho hindret Ajax fra å utligne like før pause, var det skuddet som ikke var optimalt minuttet etter hvilen. Fra 16 meter smalt Davy Klaassen til, men ballen havnet like til side for mål.

Han fikk en ny stor mulighet tolv minutter senere. Igjen fikk han skyte fra 16-meteren. Denne gangen gikk ballen mot mål, men Adrian var lynraskt nedpå og ryddet unna.

Kampen fortsatte å leve resten av omgangen, men ingen av lagene greide å finne nettmaskene.

I den andre kampen i Liverpools gruppe fikk Midtjylland det tøft mot Atalanta Midtjylland. Duvan Zapata, Papu Gómez og Luis Muriel sørget med hver sin scoring for at gjestene fra Bergamo ledet 3-0 til pause.

To minutter før full til fastsatte Aleksej Mirantsjuk sluttresultatet til 4-0.