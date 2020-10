VG: Bråk på krisemøte etter Serbia-tapet – kapteinen måtte bryte inn

Avisen skriver at et møte mellom de norske spissene og trenerduoen Lagerbäck og Per Joar Hansen ledet til et improvisert allmøte med spillertroppen dagen før nasjonsligakampen mot Nord-Irland i forrige uke.

Der skal Sørloth ha diskutert høylytt med landslagssjefen fordi han var kritisk til Norges spillestil og tilnærmingen til EM-skjebnekampen mot Serbia uken før. Den tapte Norge 1-2.

De to skal angivelig ha diskutert i et tosifret antall minutter før Lagerbäck og Hansen forlot rommet og lot spillerne diskutere seg imellom. Senere ble trenerne hentet inn igjen, og da fortsatte angivelig den opphetede krangelen mellom Sørloth og Lagerbäck.

– Trakk fram Kypros-missen

Fire kilder VG har snakket med, sier at Lagerbäck da trakk fram en Sørloth-flause fra 2018.

– Hvordan våger du, som bommet på åpent mål mot Kypros for to år siden, å si noe? spurte Lagerbäck ifølge kildene.

Også TV 2 har omtalt spenningene internt i det norske landslaget. Lagkaptein Stefan Johansen skal ha vært nødt til å bryte inn for å roe ned den fastlåste konflikten mellom Sørloth og Lagerbäck.

Han skal også ha deltatt i et forsoningsmøte mellom Leipzig-proffen og trenerne senere samme kveld.

Høy temperatur

Allerede i helgen kom det fram opplysninger om at Sørloth skal ha blitt irettesatt av Lagerbäck-assistent Per Joar Hansen med beskjeden «ett ord til, så er det rett ut!». Hansen sa da følgende om VGs opplysninger om lagmøtet:

– Det var høy temperatur. Og det er bra, så lenge det ikke går over til feber. Vi skal ha det høyt under taket, for vi opererer på det aller høyeste nivået, og det handler til syvende og sist om å vinne. Da er det naturlig at det er utrolig mye følelser.

Norges Fotballforbund er ordknapp om den angivelig ampre stemningen på lagmøtet.

– Det er ikke unaturlig at det i en prestasjonsgruppe er sterke følelser i sving etter en slik skuffelse som tapet mot Serbia var. Det vitner om et sterkt engasjement. Utover det har vi ingen kommentar til dette, uttaler generalsekretær Pål Bjerketvedt i NFF til TV 2.