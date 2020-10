Haaland-scoring til ingen nytte da Lazio herjet med Dortmund i mesterligaen

En lekker avslutning av tidligere Dortmund-flopp Ciro Immobile ga Lazio en tidlig ledelse, og et selvmål av keeper Marwin Hitz doblet den. Haalands kanon i nettaket i det 71. minutt ga gjestene håp, men det ble ikke poeng i åpningsrunden.

Innbytter Jean-Daniel Akpa-Akpro fastsatte resultatet fem minutter senere etter flott forarbeide av Immobile.

– Når vi spiller som i dag kan vi slå hvem som helst, men vi må holde nivået. Det var en kveld full av følelser, med mesterligaspill igjen etter så mange år. Vi trengte en stor prestasjon for å slå et lag som Dortmund, og vi spilte perfekt, sa Immobile til Sky.

Haaland fikk spesialbehandling og brukte tid på å komme til sjanser.

– Jeg merker at folk er mer oppmerksomme på meg når de vet hvem jeg er. Likevel mener jeg at jeg burde ha scoret flere og hatt et par assist også. Fra mitt ståsted kunne vi vunnet om jeg scoret på alle sjansene. Samtidig er det ikke godt nok å slippe inn tre mål i Champions League, sa Haaland til Viasat.

Lazio fikk en kjempestart da Thomas Meunier dummet seg ut med et balltap dypt på egen halvdel. Han prøvde å spille innpå til Jude Bellingham, men Lucas Leiva kom mellom og vant ballen. Joaquin Correia la inn, og vertenes målkonge Immobile scoret med en kjapp og svært elegant avslutning før Thomas Delaney fikk anledning til å takle.

Hjemmelaget var klart best og kunne doblet ledelsen da Correa ble spilt gjennom i det 23. minutt. Keeper Hitz var god da han avverget til corner, men det utsatte bare 2-0 noen sekunder.

Luis Alberto tok hjørnesparket fra venstre. Det sneiet luggen til Haaland ved nærmeste stolpe. Luiz Felipe stusset ballen så vidt, men ballen gikk inn via hodet til keeper Hitz, som ble notert for selvmål.

Slo tilbake

– Det var rett og slett en dårlig start av oss. De tok initiativet, og vi greide ikke å presse høyt. De utspilte oss taktisk. Det var godt gjort av gentlemannen som står her borte (Lazio-trener Simone Inzaghi), sa Haaland.

Dortmund prøvde å slå tilbake, og Haaland fant i det 28. minutt Meunier ved lengste stolpe. Han ble overrumplet og fikk ikke avsluttet mellom stengene. I det 40. minutt kom Haaland til sin første sjanse, men skuddet traff en Lazio-spiller og gikk til corner.

Enda nærmere var den norske stjernespissen da han skaffet seg rom for skudd fem minutter ut i den andre omgangen, men keeper Thomas Strakosha var med på notene og reddet.

I det 71. minutt levnet ikke Haaland målvakten en sjanse da han satte opp Giovanni Reyna, fikk ballen tilbake og banket til med venstreslegga. Ballen føk inn i nettaket, og dermed åpnet 20-åringen målkontoen i årets mesterliga.

Gultrøyene øynet poeng, men Immobile slukket håpet. 30-åringen som uten særlig suksess var Dortmund-spiller i sesongen 2014-15 forserte i feltet og serverte Akpa-Akpro, som scoret.

Haaland hadde en nikk som tvang Strakosha til en god redning, men det ble bare ett mål på ham. Han er nå oppe i 22 mål for klubben på 25 kamper i ulike turneringer.

Brugge-seier

19-årige Charles De Ketelaeres scoring i tredje overtidsminutt ga Brugge 2-1-seier borte mot Zenit St. Petersburg i gruppas andre kamp. Dermed kunne keeper Ethan Horvath kaste seg ned og gråte gledestårer.

Målvakten fikk sjansen i Brugge-målet for første gang på ett år og så ut til å bli ulykkesfugl da han gjorde selvmål kvarteret før slutt. Dejan Lovrens skudd fra 30 meter traff stolpen og spratt ut i bakhodet hans, og det så ut til å koste Brugge seieren.

11 minutter tidligere hadde Emmanuel Dennis satt inn gjestenes ledermål i en til da ganske sjansefattig kamp. Han rundet hjemmeforsvarer Wilmar Barrios og slo skrått ut til De Ketelaere, som fikk to sjanser for åpent mål. Zenit-stopper Jaroslav Rakitskij reddet begge på streken før Dennis overtok og satte inn returen.

Horvath fikk sjansen i mål fordi førstevalget Simon Mignolet er koronasmittet. Selvmålet så ut til å gi poengdeling, men i det 80. minutt sto han for en god redning da Artem Dzjuba kunne gitt Zenit ledelsen.

På overtid spilte Hans Vanaken fram kaptein Ruud Vormer, som serverte De Ketelaere på åpent mål. Denne gang bommet ikke unggutten, og Brugge kunne juble.