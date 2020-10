Sevilla nærmest i Lampards første målløse kamp som Chelsea-manager

Gjestene fikk en god sjanse i hver omgang, begge etter dødball. Chelsea-keeper Edouard Mendy sto for en fantastisk refleksredning i første omgang, mens innbytter Joan Jordán sendte et fenomenalt direkteskudd rett over mål fra 16 meter midtveis i 2. omgang.

– Sevilla er et topplag, og man trenger konsentrasjon og fokus for å få et resultat mot dem. Jeg er fornøyd med spillernes profesjonalitet. Jeg hadde snakket med dem om det, og jeg fikk svaret jeg ønsket. Det er viktig å ta poeng i den første kampen, sa Lampard.

Det var ingen forrykende batalje foran de tomme tribunene i London, men Sevilla holdt på å ta ledelsen da Nemanja Gudelj nikket et frisparkinnlegg mot mål i det 18. minutt. Chelsea-stopper Kurt Zouma endret retning på ballen, og keeper Mendy måtte ta fram en refleksredning fra aller øverste hylle for å holde den ute.

Justerte

– Det var veldig gode reflekser av keeperen ettersom ballen endret retning. Vi hadde noen gode sjanser. Det var synd at vi ikke scoret, men vi kan være fornøyd med kampen, sa Gudelj til Movistar.

Det var eneste virkelige høydepunkt før pause i en ellers ganske situasjonsfattig kamp. Sevilla måtte kaste som da midstopper Sergi Gómez måtte ut med skade etter en halvtime. Fernando ble trukket ned på stopperplass, og Gudelj var god i ankerrollen på midtbanen.

– Treneren gjorde endringene. Fernando var veldig god, og jeg var komfortabel i rollen jeg fikk, sa Gudelj.

Mål ble det heller ikke i den andre omgangen, og dermed fikk lagene ett poeng hver. Chelsea hadde scoret 13 mål i sine tre foregående hjemmekamper, men lyktes ikke tirsdag.

Godt fornøyd

– Vi møtte et lag som brukte 250 millioner pund på spiller i sommer, og som er godt besatt på alle plasser. Vi trengte god kollektiv innsats, og jeg er fornøyd med jobben vi gjorde, sa Sevilla-trener Julen Lopetegui.

Uavgjort ble det også i Frankrike, der Rennes og Krasnodar scoret en gang hver. Sehrou Guirassy ga det franske hjemmelaget ledelsen på straffespark i det 56. minutt, men Cristian Ramírez utlignet med et distanseskudd tre minutter senere.

Adrien Hunou var nær et vinnermål for Rennes på overtid, men keeper Matvej Safonov avverget med den siste av en serie gode redninger.