Warholm uten treningspause på fem år

Etter det han kaller tidenes sesong på 400 meter hekk, er sunnmøringen allerede i gang med treningen inn mot den neste. Warholm møtte pressen på Norges idrettshøgskole sist uke.

– Vi er absolutt i gang med treningen. Jeg har ikke hatt en eneste sesongpause siden jeg begynte å trene med Leif. Jeg hadde en helg i Ulsteinvik, men jeg har trent stabilt gjennom hele perioden etter at sesongen var over, sier Warholm til NTB.

Det er ingen tilfeldighet at det er nettopp slik livet hans er.

– Det er det vi har snakket om hele tiden. For oss handler det om kontinuitet. Derfor fortsetter vi med det. Trening er livet mitt, og trening er det jeg trives med. Jeg klarer ikke å gå igjennom én dag uten å trene, og uten at det melder seg dårlig samvittighet. Da kan jeg like gjerne trene.

– Det er friskt med fem år uten en eneste pause?

– Ja. Det er det. Jeg mener det er en stor prestasjon at vi har klart å lage et opplegg uten at det føles som et press og at treningen fortsatt er lystbetont. Vi kan alltids ta en ekstra kopp kaffe en dag hvis vi føler for det. Det finnes alltid nye mål i horisonten som vi kan jakte. Da føler man ikke for å sette noe på vent, sier 24-åringen.

Annerledes

Da NTB møtte Warholm i forkant av stevnet Impossible Games på Bislett i juni, trodde han at det stevnet kom til å bli sesongens eneste.

I stedet endte det opp med en rekke stevner der han løp knallgodt i hvert eneste ett. Det toppet seg med 46,87 i Stockholm 23. august. Den tiden var bare ni hundredeler bak verdensrekorden satt av Kevin Young tilbake i 1992.

– Det har på mange måter vært en inspirerende sesong. Vi trodde i første omgang at det kun skulle bli Impossible Games. Jeg husker at vi møttes der, og at vi sa at dette er sjansen vi får. Rundt de tidene ble jeg også skadd. Det bød på ekstra utfordringer, men jeg synes jeg at vi snudde det enormt bra. Vi fant kreative løsninger og fikk konkurrert i utlandet. Da ballen begynte å rulle leverte vi den beste sesongen noen gang på 400 meter hekk. Jeg er veldig stolt over at vi klarte det i et slikt år som dette ble.

Vrient

– For det var ikke så veldig enkelt å forberede seg på noe som helst?

– Nei. Leif Olav var veldig flink til å finne motivasjon, og det er her kulturen kommer inn bildet. Vi har etablert en tanke om at vi alltid skal forberede oss, og vi sverget til den tanken gjennom hele perioden. Det gjorde at prestasjonene ble bra og at vi klarte å holde fokus selv om vi fikk beskjed om at OL og EM ble avlyst. Misforstå meg rett, men for oss ble det sekundært. Vi klarte å holde tankene på noe annet.

– Var det slik at det var viktig at sesongen kunne gjennomføres, at du fikk dokumentert hvor god du var?

– Jeg mener at det var kjempeviktig. Og det var viktig ikke bare med tanke på oss selv, men for hele friidretten. Det er veldig viktig at folk stiller opp for å få til en sesong så lenge det er mulig. Både for at vi skal holde på interessen slik fotballen valgte å gjøre og som også mange andre idretter klarte. Friidretten var flink til å finne løsninger, de aller fleste utøverne var flinke til å stille opp, og da ble det bra.