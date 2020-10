Sykkelstjerne kolliderte med motorsykkel - Kristoff ble nummer tre

Van Aert (Jumbo-Visma) og van der Poel (BKCP-Corendon) utgjorde frontduoen de siste 30 kilometerne av det gjeve rittet. Med bare noen hundre meter til mål, senket de farten og ventet på hverandres neste trekk.

Skulder ved skulder spurtet de over målstreken – van der Poel noen få centimeter foran Van Aert. Dermed kunne nederlenderen juble for sin aller første seier i Flandern rundt.

– Jeg våget ikke å feire. Jeg ble fortalt to ganger at jeg vant, men jeg ba om bekreftelse ti ganger. Dette gjør opp for så mye, sa en sliten og fornøyd van der Poel etter sluttspurten.

Spurtsterke Kristoff

Alexander Kristoff klarte ikke være med da de to i teten gikk i brudd, men gjorde som i fjor og syklet inn til tredjeplass.

Med 10 kilometer igjen lå 33-åringen i det som var igjen av hovedfeltet og knivet om en god plassering inn mot oppløpet.

I kamp med blant andre franske Anthony Turgis (Total Direct Energie) og belgiske Yves Lampaert (Elegant-Quickstep) skrudde Kristoff på turboen og så seg ikke tilbake da han knep den siste podieplassen.

I 2015 knuste han alle i Belgia og ble den første nordmannen til å vinne Flandern rundt.

Stygg velt

Den gjeve vårklassikeren, som i år måtte gjennomføres om høsten grunnet virussituasjonen, bød også på dramatikk underveis.

Med 35 kilometer igjen kolliderte verdensmester Julian Alaphilippe i en motorsykkel og ble liggende på asfalten i smerter. Franskmannen lå da i teten sammen med van Aert og van der Pool og hadde et minutt ned til hovedfeltet.

Franskmannen ble raskt behandlet, men så ut til å ha skadet høyre håndledd og skulder.

Sven Erik Bystrøm, Edvald Boasson-Hagen, Rasmus Tiller og Amund Grøndahl deltok også i rittet, men klarte ikke å hevde seg i toppen.