Seriesmell for Real Madrid uten skadd Ødegaard – trøbbel også for Barcelona

Martin Ødegaard var ikke med i Real Madrid-troppen som følge av en skade.

Spissen Anthony Lozano fra Honduras ble matchvinner for Cádiz med sin scoring etter kun 16 minutters spill. Real Madrid klarte aldri å slå tilbake.

Seieren betyr at Cádiz er oppe på ti poeng etter seks spilte kamper. Serieleder Real Madrid har samme antall poeng, men har én kamp mindre spilt. Også tredjeplasserte Granada har ti.

Cádiz er nyopprykket i La Liga og ser ut til å ta den spanske ligaen med storm.

Barcelona straffet

Barcelona blir stående på sju poeng etter bortetapet for Getafe, men har en kamp mindre spilt enn Real og de andre lagene i toppen. Getafe er oppe på samme poengsum som Real og Cádiz etter seieren.

Lionel Messi og co. havnet bakpå da Jaime Mata satte et straffespark i mål etter 56 minutter. Storklubben er inne i en turbulent periode med utskiftninger. Lørdag var Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann og 17-åringen Pedri støttespillerne til Messi offensivt.

Et skudd på yttersiden av stolpen i første omgang fra Messi var det nærmeste Barcelona kom.

Skadd Ødegaard

Real-trener Zinédine Zidane sendte hele sitt stjernegalleri på banen mot Cadiz lørdag. Med fra start var stort sett alt som finnes av skyts i spillerstallen.

Martin Ødegaard glimret imidlertid med sitt fravær. Nordmannen fikk påvist en skade i høyreleggen fredag. Dermed ble han ikke tatt ut i Real-troppen.

Real Madrid opplyste på sine nettsider at det er snakk om en skade på baksiden av høyreleggen. Det er uklart hvor lenge 21-åringen er satt ut av spill.

Ødegaard startet Real Madrids to første La Liga-kamper denne sesongen, men ble deretter plassert på benken i de to neste. I siste oppgjør før landslagspausen fikk han et innhopp i 2-0-seieren over Levante i det 89. minutt.

Nordmannen startet nylig alle Norges tre landskamper mot Serbia, Romania og Nord-Irland.