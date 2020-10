Håndballpresidenten reagerer på at norske utøvere sier nei til OL-markeringer

Utøverkomiteen, ledet av langrennsløperen Astrid Uhrenholdt Jacobsen, sendte fredag ut en pressemelding om at den sier nei til at det skal bli lov å komme med politiske markeringer i OL.

Pressemeldingen ble sendt ut på dagen 52 år etter at Tommie Smith og John Carlos gjorde sin ikoniske Black Power-markering med knyttede never i lufta etter 200-meteren i OL i 1968, skriver VG.

Håndballpresident Kåre Geir Lio går ut mot avgjørelsen på Facebook.

«For en 14 år gammel gutt fra Vest-Telemark er det godt å dele et øyeblikk – fra 16. oktober 1968 – som har klistret seg fast i sjelen som noe av det fineste og sterkeste – på grunn av to (tre) fattige gutter som virkelig våget Å GJØRE NOE mot rasisme. Jeg savner det MOTET! Helter for evig … Og i dag 52 år etter – vedtar vi i norsk idrett at slik atferd ikke skal finne sted under medaljeutdelinger … HUFF!» skriver Lio.

I fredagens pressemelding skriver utøverkomiteen at eventuelle endringer i den såkalte «Rule 50» i Det olympiske charter, som regulerer dette, må være på en måte som gjør at seierspallen og andre seremonier bevares som politisk nøytrale.

– Vi er opptatt av at olympiske utøvere fortsatt skal ha full ytringsfrihet – også under OL. Samtidig er det viktig å være klar over at dersom det åpnes for å markere politiske standpunkter, må vi også godta at det markeres standpunker som ikke alle utøvere er enige i. Utøvere kan komme under press fra ulike grupper eller myndigheter om å markere spesielle politiske saker, sier lederen av NIFs utøverkomité, Astrid Uhrenholdt Jacobsen.

– Det vil være en svært krevende situasjon for de utøverne som må målbære slike synspunkter, og for de andre utøverne på podiet, legger hun til.

I en kommentar på TV2s nettsider, skriver kanalens sportskommentator Mina Finstad Berg at utøverne svikter ytringsfriheten.

– Fred og harmoni oppstår ikke av seg selv bare fordi man feier all konflikt under teppet og later som den ikke eksisterer, skriver hun.