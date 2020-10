Landslagets opprykksjakt avgjøres først i siste kamp

Da spiller Norge borte mot Østerrike. Med tomålsseier eller bedre er Norge gruppevinner uansett hva som skjer i den femte runden tre dager tidligere.

Tilsvarende vil østerriksk seier gjøre hjemmelaget til gruppevinner uavhengig av hvordan tetduoen gjør det i kampene som spilles 15. november.

Betydningsløse er de kampene ikke. De har blant annet innvirkning på seeding i trekningen av VM-kvalifiseringen, men de kan bare justere betingelsene foran det som uansett blir en gruppefinale.

Det eneste som er sikkert er at Norge og Østerrike ikke kan rykke ned til C-divisjonen. Det blir Nord-Irland eller Romania.

I nest siste runde spiller Østerrike hjemme mot tabelljumbo Nord-Irland, mens Norge gjester Romania.

Innbyrdes

I Uefa-turneringer er det innbyrdes oppgjør som avgjør ved poenglikhet. Derfor topper Østerrike tabellen selv om Norge har 11-3 i målforskjell og østerrikerne 6-4. Årsaken er Østerrikes 2-1-seier på Ullevaal i september.

Både Norge og Østerrike har 9 poeng etter fire kamper, ettersom østerrikerne tapte hjemme for Romania forrige måned. Om Norge taper for Romania og Østerrike slår Nord-Irland, vil Lars Lagerbäcks lag være tre poeng bak før gruppefinalen.

Da vil norsk seier med alle andre resultater enn 1-0 være nok til å gå forbi, forutsatt at østerrikerne ikke har hentet inn Norges overlegne målforskjell.

Vinner Norge med to måls margin eller mer, er laget best på innbyrdes oppgjør uten diskusjon. Med ettmålsseier og tre norske mål eller flere vil bortemålsregelen gjøre utslaget. Norsk 2-1-seier vil bety at lagene er likt på innbyrdes oppgjør, og da avgjør total målforskjell.

1-0-seier til Norge vil ikke være nok, ettersom Østerrike da vil være best i innbyrdes oppgjør på bortemålsregelen.

Usannsynlig

Dersom Norge tar poeng i Romania, vil enhver norsk seier i Østerrike holde til gruppeseier. For at Norge skal kunne greie seg med uavgjort i bortekampen mot Østerrike, må det norske laget ta flere poeng mot Romania enn Østerrike tar mot Nord-Irland. Det virker lite sannsynlig at østerrikerne skal avgi poeng mot gruppas svakeste lag, selv om laget ikke defineres av hjemmestyrke. Østerrike har vunnet alle sine tre bortekamper, men tapt den eneste hjemmekampen.

Selv om Norge slår Romania og Østerrike taper for Nord-Irland, kan ikke Norge bli gruppevinner med tap mot østerrikerne. Da vil forspranget på tre poeng utlignes, og Østerrike vil ha vunnet begge de innbyrdes kampene mot Norge.

Lagerbäcks spillere har uansett avgjørelsen i egne hender, hoder og føtter. Ett poeng mot Romania og tre mot Østerrike sikrer opprykk. Om det går skeis mot rumenerne, vil tomålsseier i Østerrike garantere Norge spill på øverste nivå i nasjonsligaen høsten 2022.

Så gjenstår det å se hvor lokkende det er. Sverige og Island er to av tre nordiske lag som spiller i A-divisjonen i høst. De har begge fire strake tap, med

henholdsvis 1-8 og 2-11 i målscore. Danmark er alene om å ha hevdet seg.