Røthe etter U-svingen fra FIS: – Gjort alt rett

Fredag ble det klart at FIS utsetter sitt forbud mot fluorholdige smøreprodukter til etter kommende vinter. Grunnen er at det ikke foreligger en pålitelig testmetode.

FIS har fått kritikk fra flere hold underveis i prosessen de siste månedene. Røthe ser det annerledes.

– Det beste alternativet hadde selvfølgelig vært om vi hadde trygge testsystemer nå. Når det ikke er slik, synes jeg det er stort av FIS å gå tilbake på et vedtak. Jeg synes FIS har gjort alt rett i denne saken, sier Sjur Røthe til NTB.

– Mange mener tiltaket ikke burde vært satt i gang?

– Jeg synes det er veldig bra FIS er frampå på dette området. Det er også svært viktig at vi har systemer som gjør at vi konkurrerer på like vilkår. Og så handler det også om spørsmål om helse og miljø som er viktige, sier han.

Røthes store mål i vinter blir VM i Oberstdorf perioden 27. februar til 7. mars. Han tok to gull i Seefeld-mesterskapet vinteren 2019.

Stoppet opp

Den norske sesongåpningen i langrenn på Beitostølen er lagt til 20.-22. november.

Fluorforbudet kom på vårparten. Utover sommeren begynte mange løpere og smørere å bekymre seg over når testapparatet skulle komme i sving.

Svaret på det var slik mange trodde: Testpistolen ble ikke klar tidsnok til å gjennomføre et omfattende opplæringsløp, ei heller til å fungere helt som den skulle.

– Dette var veldig bra. Nå får FIS og de andre aktørene mer tid på seg til å finne en rettferdig testmetodikk når forbudet gjelder fra neste sesong, og vi vil gjerne bidra for å finne gode løsninger, sa Norges sjefsmører Stein Olav Snesrud til NTB i forrige uke.

I slutten av august hadde FIS fortsatt et håp om å lykkes med sin plan. Da sa forbundets langrennssjef Pierre Mignerey dette til NTB:

– Utviklingen fortsetter etter den oppsatte tidsplanen. I september og oktober vil lagene og serviceindustrien få mulighet til å benytte utstyret. Det vil trolig bli produsert prototyper i løpet av tre-fire uker.