Rosenborg-keeperen fikk sjansen fra start på bekostning av Rune Almenning Jarstein. Nok en gang holdt han nullen.

– Vi vet ikke hva som skjer med disse keeperne i framtiden. Det var bra å gi André sjansen her. Han har ikke spilt på landslaget på en god stund, sa landslagssjef Lars Lagerbäck etter kampen.

Svensken sa også at han hadde snakket med Jarstein om hans klubbsituasjon. 36-åringen er for tiden andrevalg i Hertha Berlin, men startet mot Serbia og Romania i forrige uke.

Hansen hadde ikke mye å gjøre mot Nord-Irland, men viste opp en beinparade som var viktig.

RBK-målvakten har spilt fem landskamper. Tre av gangene har han vært på banen hele tiden. De to andre ga 88 og 45 minutter i spill.

Hansen har også en lang rekke kamper som reserve. Han meldte seg ut av landslaget en periode, før han igjen stilte seg til rådighet for Lagerbäck.

Onsdag var Sondre Rossbach på benken sammen med Jarstein. Felles for alle de tre keeperne er at de har slått seg opp og fått et navn i Odd.