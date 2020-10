Spillerbussen kjørte fra Cook etter Lakers-triumfen

Quinn Cook (nummer to fra høyre) ved siden av superstjernen LeBron James og to andre Los Angeles Lakers-spillere. Cook ble glemt igjen i hallen etter at Lakers søndag sikret sin 17. NBA-tittel. Han ba om hjelp i kommentarfeltet til en lagkamerats direkteoverføring på Instagram fra seiersfesten. Foto: Mark J. Terrill, AP / NTB scanpix Foto: NTB scanpix