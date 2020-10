Lagerbäck tenker VM-seeding, vil vinne resten i nasjonsligaen

– Det er utrolig forskjell på seedingsgruppe to og tre, og vi må prøve å vinne resten av nasjonsligakampene. Da øker sjansen vår litt med tanke på VM-kvalifiseringen, sa han etter 4-0-seieren over Romania.

Det resultatet ga tabelltopp i noen timer inntil Østerrike slet seg til 1-0-seier i Nord-Irland. Østerrikerne er foran Norge på innbyrdes oppgjør, men Lagerbäcks lag ligger godt an i kampen om gruppeseier og opprykk til A-divisjonen.

– Vi har er klart overtak på Romania, som har slått Østerrike borte. Vi har definitivt forbedret våre sjanser, og kanskje kan det holde med uavgjort i den siste kampen i Østerrike. Likevel må vi gå for å vinne alle de gjenstående kampene, sa han.

Den europeiske VM-kvalifiseringen trekkes i desember, og seedingen avgjøres av Fifa-rankingen som publiseres etter nasjonsligaavslutningen i november.

Kan klatre

Ifølge nettstedet football-rankings.com lå Norge etter kampene i september an til å havne på nivå tre i trekningen, men med snaut 25 prosents sjanse til å klatre til nivå to. Tyrkia, Serbia, Romania, Slovakia, Irland og Norge kjemper om de tre siste plassene på nivå to.

I kvalifiseringen blir det fem grupper med fem lag, og fem grupper med seks lag. De ti gruppevinnerne får plass i VM-sluttspillet i Qatar, mens de ti gruppetoerne går til omspill om de tre siste plassene sammen med de to beste gruppevinnerne i nasjonsligaen som ikke er kvalifisert for sluttspill eller omspill på annet vis.

Omspillet avgjøres med semifinaler og finale i tre grupper.

Gruppespillet i kvalifiseringen avgjøres i tiden mars til november neste år, mens omspillet avvikles i mars 2022.

Sterke lag

Belgia, Frankrike, England og Portugal er sikre på å bli toppseedet i trekningen, med Spania, Kroatia og Italia rett bak. Nederland og Tyskland er også nesten sikre, mens Sveits og Danmark kjemper om den siste plassen.

På nivå to er Sverige, Polen, Wales, Ukraina, Østerrike og Russland nesten sikre, mens det altså er hard kamp om de tre siste plassene.

Nord-Irland, Island, Tsjekkia, Bosnia-Hercegovina, Skottland, Hellas og Ungarn er land som ligger an til å seedes på nivå tre. Finland ligger nærmest å passere ungarerne.

Det er liten tvil om at det vil være en stor fordel å slå seg inn i seedingsnivå to, og den prestasjonen ville trolig være mer verdifull for Norges landslag enn et opprykk til A-divisjonen og garanterte kamper mot store nasjoner i neste nasjonsliga.