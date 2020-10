Tårevått da Hamilton tangerte Schumacher og ble hyllet av legendens sønn

Hamilton kan i høst også tangere den tyske legendens rekord på sju VM-titler. Han har en ledelse på 70 poeng i VM-sammendraget når det bare seks runder igjen.

Schumachers legendariske rekord på 91 VM-seirer så lenge uslåelig ut, men ble altså tangert av Hamilton i Schumachers eget hjemland. Tyskeren er ikke sett offentlig siden han skadet seg stygt og havnet i koma i 2013.

Etter løpet ble det smått tårevått da Mick Schumacher, sønn av Michael, ga Hamilton en av hjelmene faren brukte i sin karriere. Mick har planer om å følge i farens fotspor og selv bli en av Hamiltons konkurrenter i framtiden.

Lewis Hamilton (t.v.) mottar en av Michael Schumacher hjelmer. Han fikk den fra Schumachers sønn, Mick, etter søndagens Grand Prix-løp i Tyskland. Foto: Bryn Lennon / AP

Slet med å fatte det

– Etter å ha sett Michael dominere i så lang tid, trodde jeg ingen, særlig ikke jeg, skulle klare å komme nær rekorden hans, sa Hamilton.

– Jeg vet ikke hva jeg skal si. Det er en fantastisk ære og noe jeg må bruke litt tid på å bli vant til, la briten til.

Hamilton hylles i sosiale medier for å ha nådd rekorden. Mye skal gå galt hvis han ikke troner øverst på listene etter årets sesong. Mercedes-laget skrev på Twitter at det er ufattelig at rekorden er tangert.

– Det var først da jeg kom inn i depotet at jeg forsto at jeg hadde tangert ham. Jeg hadde ikke fattet det da jeg krysset mållinjen. Jeg kunne ikke klart det uten dette utrolige laget. En stor takk til dem og stor respekt til Michael, sa Hamilton.

Debuterte i 2007

Briten, som er den første svarte superstjernen i formel 1-sirkuset, debuterte for McLaren i 2007. Han vant sitt første løp allerede i første sesong. Ingen har vært i pole position oftere enn Hamilton med sine 96 kvalifiseringsseirer.

Han får muligheten til å sikre seg rekorden i VM-rundeseirer for seg selv i Italia neste helg.

I Tyskland vant Hamilton foran Max Verstappen og Daniel Ricciardo. Seieren er Hamiltons sjuende på elleve løp i årets sesong. Han er i tillegg blitt straffet og fratatt seiersmuligheten i ytterligere to løp.