Smørere puster lettet ut etter skisportens vending: – Nå må vi få avdekket alt

Fredag kom endelig avklaringen norske skismørere har ventet på. Forbudet mot fluorsmurning i verdenscupen i langrenn og skiskyting er utsatt til 2021/22-sesongen.

Dermed går det mot en vinter med tilnærmet normale forhold i smøretrailerne.

De internasjonale forbundene FIS (organiserer langrenn) og IBU (skiskyting) begrunner avgjørelsen med at utstyret for å fluorteste ski ikke er tilfredsstillende nok under to måneder før sesongstart.

– Slik situasjonen ble, var dette den eneste logiske løsningen. Det er så mange usikre momenter ved fluortesting og så mye som ikke er i orden, at det ville ikke vært forsvarlig å innføre forbudet denne sesongen, sier Tobias Fenre til NTB.

Han er smøresjef for det norske skiskytterlandslaget. Tidligere i høst uttrykte han bekymring for hvordan det skulle bli mulig å få målt fluorverdien i skiene.

Etterspurt dialog

Usikkerheten har vært stor blant smørerne. Fenre regner nå med å få et bedre samarbeid med lederne som skal forvalte fluorforbudet fra neste sesong.

– Vi håper IBU følger opp det de skriver i pressemeldingen, nemlig at de skal ha mer dialog med fagmiljøene i tiden framover. Det har vi etterspurt helt fra starten av, så det er noe vi ønsker velkommen. Vi er helt sikre på at vi må jobbe sammen for å få til et fluorforbud, sier Fenre og legger til:

– Vi er nødt til å få avdekket alle type scenarioer for at dette skal fungere godt neste år.

Også smøresjefen for det norske langrennslandslaget er glad for fredagens vedtak.

– Dette var veldig bra. Nå får FIS og de andre aktørene mer tid på seg til å finne en rettferdig testmetodikk når forbudet gjelder fra neste sesong, og vi vil gjerne bidra for å finne gode løsninger, sier Stein Olav Snesrud.

Sa de hadde kontroll

FIS var først med å forby bruk av fluor, mens IBU i sommer fulgte etter. Det ble gjort av hensyn til klimaet og smørernes helse og arbeidsmiljø. Forbundene har jobbet sammen om å utvikle testapparatet som skal kontrollere fluorverdiene i skisålene.

Da forbudet i mai ble endelig vedtatt i FIS-styret, var optimismen stor. Planen er å ha full nulltoleranse fra 2022/23-sesongen.

– Teknisk sett er vi klare. Vi har alt under kontroll. Utviklingen av testmaskinen går helt etter planen. De gjør en masse tester nå, og resultatene er veldig lovende, sa langrennssjefen i FIS, Pierre Mignerey, til Expressen for fem måneder siden.

I slutten av august sto han fast ved at utviklingen fulgte tidsplanen. Da fortalte Mignerey til NTB at lagene og serviceindustrien i september og oktober ville få muligheten til å benytte utstyret.

– Det vil trolig bli produsert prototyper i løpet av tre-fire uker, sa han.

Men det skulle vise seg å bli et vanskeligere prosjekt enn antatt.

Jobber som før

Nå blir det en sesong til der fluorsmurning fortsatt er normalen i verdenscupene.

– Det er ingen sjanse for at noen vil la være å bruke fluor. Så lenge FIS og IBU åpner for å bruke det, er fordelen fluor gir for stor til at noen vil våge å gå uten. Utsettelsen gjør at vi i en sesong til kjører på som vanlig slik vi har gjort de siste 30 årene, sier Fenre.

Også i langrennslandslaget vil man i vinter bruke de samme produktene og jobbe på samme måte som før.

– Dette gir oss trygghet og ingen usikkerhet når vi snart starter sesongen, sier Snesrud.

Verdenscupåpningen i langrenn er satt til 27. november i finske Ruka. Dagen etter skal skiskytterstjernene være på plass lenger sør i Finland når sesongstarten går i Kontiolahti.