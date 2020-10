Ventura klarte ikke cuten i Las Vegas

Den norske golfspilleren hadde høyst varierende spill på sine første åtte hull. Han greide to birdier, men det hjalp ikke stort når det også ble én dobbeltbogey og to bogeyer.

Mot veien tilbake til klubbhuset spilte Ventura to strake birdier, og på tredje siste hull slo 25-åringen til med en eagle. Dermed gikk han den andre runden to slag under par.

Totalt endte Ventura fem slag under par under par. Det holdt ikke til videre spill i turneringen, ettersom cuten gikk på sju slag under par. Ventura får dermed ikke spille de to avsluttende rundene av turneringen i helgen.

Torsdag åpnet han konkurransen med en 68-runde.