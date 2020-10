Dersom Serbia slår Skottland i omspillsfinalen, er det sikret et Balkan-derby i EMs gruppespill neste år. Kroatia er allerede kvalifisert for puljen serberne slår seg inn i ved seier over skottene 12. november.

De serbiske avisene feiret sine helter med fete titler.

– Ren magi, skriver Serbias største avis Informer om 2-1-målet til Sergej Milinkovic-Savic.

Det er en SMS det norske laget ikke kommer til å glemme. Mannen som er verdisatt til 775 millioner kroner av Transfermarkt, avgjorde på Ullevaal.

– Sergejs ørner (kallenavn på Serbias landslag) bedre enn vikingene, skriver avisen Blic og framholder Milinkovic-Savic som nøkkelen til seier.

– Drama i Oslo. Serbia til finalen etter mesterverk av Sergej, skriver Kurir.

– Hva skjedde egentlig etter 103 minutter? spør avisen Alo! og henviser til Milinkovic-Savics kunstmål. Det var samtaleemnet for sportsinteresserte serbere torsdag kveld.

– Ut av ingenting lot vi Norge utligne. Mathias Normann er en skytter, og han skjøt gjennom en skog av spillere og i mål, skriver Novosti om et av Norges sjeldne gode øyeblikk i angrep.

Det norske laget får ikke mye ros i de serbiske spaltene. Unntakene er keeper Rune Almenning Jarstein og Normann. Gjennomgangstonen i serbiske aviser er at Serbia burde ha avgjort kampen på et tidligere tidspunkt enn i ekstraomgangene.

Norge tapte sin sjuende omspillskamp av sju mulige og må se langt etter EM-sluttspillet.

Dit går etter all sannsynlighet Serbia. Hvordan Skottland skal slå Serbia i Beograd, er svært vrient å se etter hva som skjedde i Oslo og Glasgow torsdag. Skottene måtte ha straffespark for å slå ut Israel. Skottland ser et par klasser dårligere ut enn det bunnsolide serbiske laget.