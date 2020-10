Uniteds nye stjernespiss vurderte å legge opp og flytte på landet

Den uruguayanske storscoreren ble mandag kveld bekreftet klar for Ole Gunnar Solskjærs lag. Cavani kom til United på en såkalt fri overgang siden kontrakten med Paris Saint-Germain løp ut i sommer.

33-åringen innrømmer at mye kunne sett annerledes ut. Etter at både han selv og samboeren fikk påvist koronasmitte, vurderte Cavani å sette karrierestrek.

– Helsen til min familie kommer først, så jeg hadde tanker om å legge bort fotballen. Det er sant at jeg vurderte den muligheten for å dedikere et liv på landet, sier han i et intervju gitt til det argentinske radioprogrammet Dos de Punta.

– Vi har slitt med koronavirus i familien min. Sannheten er at det var ille på grunn av frykten det vekket. Takk og pris kom vi oss gjennom det, legger Cavani til.

Holdt smitten hemmelig

Spissens sitater er gjengitt i flere medier, deriblant den spanske storavisen Marca. Han sier at covid-19-smitten var noe han og kjæresten lenge holdt for seg selv.

– Så lenge du fulgte smittevernprotokollen, var det ikke noe å tjene på å gå ut med det den gang. Vi tilbrakte mange dager i karantene, faktisk lenger enn nødvendig. Det var ikke et behov å fortelle det til noen.

Cavani utdyper at de positive prøvene kom etter at de ankom Paris fra Spania.

– I starten var testene negative, men så begynte kjæresten min å få symptomer. Da tok vi testen på nytt, og da var vi begge positive.

En skikkelig måltyv

Nå ser han fram til å fortsette profflivet i Manchester United. Han er tildelt det ikoniske draktnummeret 7 i storklubben.

– Det var mye usikkerhet. Mens dagene gikk, begynte familien, venner og alle andre å lure på hvor jeg skulle spille. Nå er vi her (i United), og vi er fornøyde med avgjørelsen.

Cavani har vært en av Europas største målscorere det siste tiåret. Han bøttet inn mål for Napoli mellom 2010 og 2013, og i løpet av de siste sju årene rakk uruguayaneren å bli tidenes mestscorende spiller i Paris Saint-Germain.

Dette er Cavanis målstatistikk på klubbnivå det siste tiåret:

* Napoli (2010-2013): 104 mål på 138 oppgjør.

* Paris Saint-Germain (2013-2020): 200 mål på 301 oppgjør.

For Uruguay har Cavani 50 scoringer på 116 landskamper.