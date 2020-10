Landslaget til kamp mot bekmørk statistikk: – Må gjøre som vi pleier

Tre ganger siden årtusenskiftet har Norge vært i omspill om plass i EM eller VM, og de seks kampene har endt med like mange tap. Fortsatt er EM i 2000 forrige sluttspill med norsk deltakelse. Dette er tapsrekka:

* Spania i 2003 (EM): 1-2 borte, 0-3 hjemme

* Tsjekkia i 2005 (VM): 0-1 hjemme, 0-1 borte

* Ungarn i 2015 (EM): 0-1 hjemme, 1-2 borte

Etter Steffen Iversens tidlige ledermål i Spania scoret motstanderne 10 ganger på rad i omspillskampene før Markus Henriksens trøstemål rett før slutt i Budapest 12 år senere. Det er en trist rekke, men spillerne tror at de kan bryte den ved å gjøre som de pleier inn mot torsdagens kamp mot Serbia.

Nøkkel

– Selv om det er en spesiell kamp og med en spesiell ramme, tror jeg mye av nøkkelen ligger i å ha samme inngang som alltid. Vi har ventet på denne kampen lenge. Vi må spille vårt spill, ikke gjøre noe annet bare fordi det er en stor kamp, sier Martin Ødegaard.

– I store kamper handler det om å heve seg til anledningen. Man må ikke underprestere, men heller ikke sikte for høyt. Det er viktig å leve på erfaringene vi har fra tidligere. Vi spiller på høyt nivå til daglig og må ta med tryggheten det gir og stole på oss selv, sier Sander Berge.

De to norske ungguttene var med Lars Lagerbäck til pressekonferanse to dager før semifinalen i nasjonsligaomspillet om EM-plass. Begge er for unge til å huske forrige gang Norge var i et sluttspill. Sommeren 2000 var de henholdsvis halvannet og to år gamle, mens Erling Braut Haaland ikke var født. Neste sommer håper de selv å spille EM for Norge.

Drøm

– Det er noe vi har drømt om siden vi var bitte små. Å representere Norge i et mesterskap henger virkelig høyt, og det ville vært helt sykt om vi får det til nå, sier Ødegaard.

– Jeg tror også det vil gi mye til de unge om vi greier det.

Ødegaard er blant dem som spilte Norges forrige omspillskamp, i Budapest for snart fem år siden. Da gjorde Per-Mathias Høgmo dramatiske endringer i laget, og de falt ikke heldig ut. 16-årige Ødegaard ble byttet ut ved pause.

– Det var en stor og viktig kamp, og jeg var en ung gutt, men jeg følte meg klar for det da. Nå føler jeg meg klar for en ny viktig kamp, sier Real Madrid-spilleren.

Lagerbäck satte pris på å høre de unge spillerne snakke om sin inngang til kampen.

– Mot Østerrike låste det seg, og jeg kan bare forklare det mentalt. Vi ble forsiktige og passive, og det må vi ta bort. Derfor er det så bra når de sier at de ser på det som en vanlig kamp. Den er veldig viktig, det er ikke noe å stikke under en stol, men vi skal ikke bekymre oss for ytre saker vi ikke kan påvirke, sier han.

– Vi skal gå ut og gjøre det kjempevanskelig for serberne.