Kritikken hagler mot Solskjær og United etter braktapet

Solskjær sto igjen som en slagen mann på Old Trafford. Tapet gjør at United ligger på 16.-plass på tabellen, og flere mener nordmannen ikke lenger sitter trygt som sjef i Manchester-klubben.

En av dem er Independents fotballskribent Miguel Delaney. Han mener den viktigste signeringen United nå må gjøre er å hente en ny manager. Oppmerksomheten ledes mot underskriften til tidligere Tottenham-manager Mauricio Pochettino.

Delaney skriver at Solskjær ikke er rett mann til å lede storklubben og at oppgaven i realiteten har vært for stor siden dag én.

«Det brutale svaret er nei»

«Så la oss tenke oss at Solskjær aldri hadde vært United-manager. Ville han en gang vært aktuell for Brighton? Det brutale svaret er nei. Uniteds neste steg er åpenbart, de må få inn en manager fra det øverste nivået», melder journalisten.

Tidligere United-kaptein Gary Neville, nå ekspert hos Sky Sports , sier til TV-kanalen at han tror Solskjær fikk det beste ut av spillerne da han tok dem til tredjeplass forrige sesong. Søndag beskrev han dem som patetiske og uten ryggrad.

– Jeg trodde Mourinho kun spilte et spill da han sa at han sa det var en utrolig prestasjon å komme på andreplass med den troppen (2017/18). Men nå tror jeg kanskje at han hadde rett, sier Neville.

Rashford beklager

Ifølge Solskjær var søndagen ikke bare hans verste dag som Manchester United-manager, men det var også den verste dagens for spillerne i en klubbdrakten.

United-spiss Marcus Rashford legger ikke skjul på at det var et tungt tap, men 22-åringen stikker ikke hodet i sanden av den grunn.

På Twitter beklager han til fansen.

«Jeg er stolt over å bære drakten, men det finnes ingen unnskyldninger. Det var rett og slett ikke godt nok. Jeg vil beklage til alle fans som så kampen, dere fortjener så mye mer enn dette. Jeg kunne ha valgt å holde meg unna sosiale medier i kveld, men dere fortjener å høre fra meg i både opp- og nedturer. Jeg gjemmer meg ikke. Jeg har det forferdelig vondt, men jeg kan love at vi kommer sterkere tilbake», skriver United-spissen.

Dyster statistikk

Ifølge BBC tangerer søndagens resultat Uniteds største nederlag i Premier League. Det er fjerde gang klubben taper med fem mål, og er det første 1-6-tapet siden kampen mot Manchester City i oktober 2011.

BBC henter fram mer dårlig statistikk:

* Det er kun femte gangen i klubbens historie Manchester United taper sine to første hjemmekamper. Vi må tilbake til 1986/87-sesongen for å finne forrige gang.

* Det er tredje gang i Premier League at United slipper inn seks mål. Alle gangene har skjedd i oktober (1996: Southampton, 2011: Manchester City, 2020: Tottenham).

* Tottenham var det første gjestende laget til å score fire mål før pause på Old Trafford siden november 1957. Også da var Tottenham motstander.

– Flaut

United-spillerne får så hatten passer i britiske medier etter søndagens ydmykelse. Spesielt forsvarsspillet til «de røde djevlene» får gjennomgå av ekspertene. Manchester Evening News gir United-kaptein Harry Maguire og hans forsvarskollegaer oppsiktsvekkende lave karakterer på sin spillerbørs.

Aaron Wan-Bissaka og Eric Bailly får begge karakteren 2, mens United-kaptein Harry Maguire får 1. Enda verre er dommen mot Luke Shaw, som får 0. Heller ikke BBC er nådig og gir Maguire 1,85 poeng, der 10 er det beste. Her får Shaw 1,96.

Patrice Evra, som spilte for United forrige gang klubben tapte 1-6, snakket direkte til United-spillerne på Sky Sports etter kampen.

– Dere må forstå at dere har ydmyket klubben. Ta en titt i speilet og vær ærlige, det er flaut, sier Evra.