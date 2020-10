Miami Heat sørget for fortsatt spenning i NBA-finalen

Det spilles best av sju kamper i NBA-finalen. Los Angeles ledet 2-0 i kamper før oppgjøret mandag morgen (norsk tid) og kunne med seier ta et langt steg mot NBA-tittelen. Slik gikk det ikke - Miami Heat sørget for fortsatt spenning med seier, 115–105.

Jimmy Butler ble Miamis store spiller med i alt 40 poeng, 11 assists og 13 rebounds.

Lakers lå kun fire poeng bak da det gjensto fire minutter, men Butler satte inn åtte poeng i løpet av de siste minuttene og sikret seieren for Miami. Miami har både Bam Adebayo og Goran Dragic ute med skader.

Fjerde kamp i finaleserien spilles tirsdag.