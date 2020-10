Solskjær raste etter marerittkamp mot Tottenham: – Hadde hengt han opp til tørk

Tottenham-spilleren var involvert i situasjonen som ga det røde kortet.

Lamela var oppe med en albue mot hodet til Martial, som svarte med et klaps i halsen på argentineren. Lamela tok en liten tenkepause, før han gikk ned for telling.

– Han (Lamela) trenger nok en operasjon i halsen. Om det var en av mine spillere hadde jeg hengt han opp til tørk, for man kan ikke gå ned på den måten, sa Solskjær til Sky Sports sarkastisk om opptredenen til Lamela.

United-manageren var samtidig misfornøyd med opptredenen til sin egen spiller.

– Det er en dårlig reaksjon fra Anthony (Martial) og ingen unnskyldning, for kampen var ikke tapt på det tidspunktet. Hvis Anthony hadde gått ned, kunne situasjonen kanskje endt motsatt, sa Solskjær.

Ole Gunnar Solskjær hadde en tung dag på jobben søndag. Foto: NTB

Underholdende

Det ble en fartsfylt åpning på søndagens Premier League-kamp i Manchester med hele tre mål i løpet av kampens sju første minutter. United fikk straffespark etter kun et halvt minutt, som Bruno Fernandes sikkert ekspederte i mål.

Men i løpet av fem minutter hadde Spurs snudd kampen til sin fordel etter mål fra Tanguy Ndombele og Son Heung-min. Begge målene kom etter svakt spill av Manchester Uniteds forsvarsspillere.

Etter en halvtimes spill kom situasjonen som fikk Solskjær til å rette krass kritikk mot Erik Lamela, da Martial fikk marsjordre.

Total kollaps

Etter utvisningen sørget mål fra Son og Harry Kane sørget for 4-1 til pause, og etter hvilen scoret Serge Aurier før Kane kunne fastsette sluttresultatet til 6-1 med et straffespark.

– Man vinner ikke fotballkamper med individuelle feil og en opptreden som det der, sa Solskjær.

Anthony Martial får rødt kort etter å ha klapset til Erik Lamela i halsen. Foto: Carl Recine / AP / NTB scanpix

Den norske treneren var tydelig misfornøyd og påtok seg ansvaret for katastrofekampen.

– Selvsagt er det alarmerende. Det er ikke i nærheten av godt nok. Jeg holder opp hånden min. Det er mitt ansvar som velger laget jeg valgte.

Målfest fra start

Selv om dagen endte katastrofalt så det lyst ut fra start for Manchester United da Martial ble felt og skaffet laget straffe allerede etter et halvminutt. Fernandes var igjen sikker fra straffemerket, men derfra og ut gikk ikke mye riktig for Solskjærs menn.

Først klønet Harry Maguire det skikkelig til da Tanguy Ndombele fikk kriget inn 1-1. Solskjærs kaptein headet ballen alle andre steder enn ut av feltet og klarte også å rive lagkamerat Luke Shaw over ende før Ndombele scoret.

Tre minutter senere fant radarparet Kane og Son hverandre igjen og ga Spurs ledelsen 2-1.

Kane ble taklet av Maguire og tok frisparket kjapt i bakrommet bak en uoppmerksom Bailly. Det takket Son Heung-min for da han alene med David de Gea kunne chippe inn ledelsen.

Son fikk en ny mulighet alene med de Gea etter 26 minutter, men et dårlig touch gjorde at muligheten rant ut i sanden.

Det røde kortet til Martial like etter dro Spurs nytte av umiddelbart da Kane ble servert av Son og la på til 3-1. Seks minutter senere var Son på pletten igjen da han pirket inn et innlegg fra Serge Aurier og sørget hele 4-1 til pause.

Van de Benk

I pausen måtte Solskjær gjøre grep, og det var midtbaneleddet som fikk unngjelde. Både Bruno Fernandes og Nemanja Matic ble byttet ut, men likevel fikk ikke lagets nyeste signering Donny van de Beek sjansen. Istedenfor kom Fred og Scott McTominay inn på banen.

Van de Beek ble hentet inn fra Ajax for over 400 millioner kroner denne sesongen, men nederlenderen har enda til gode å starte en kamp i Premier League.

Byttene så ikke ut til å hjelpe, for seks minutter ut i 2. omgang kunne Serge Aurier sette inn Tottenhams 5. mål for dagen. Pierre-Emile Højbjerg tredde nydelig gjennom til den ivorianske høyrebacken som avsluttet et praktangrep for Tottenham.

Med drøyt ti minutter igjen av kampen ble Kane også tomålsscorer da han scoret sikkert fra straffemerket etter at Ben Davies ble felt av Paul Pogba.

Etter en uke med landskamper skal Tottenham spille mot formsterke West Ham på søndag om to uker. Manchester United skal spille borte mot Newcastle dagen før.