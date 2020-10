Tidenes raskeste maratonløper sprakk i London

To runder før mål ble det klart at Kipchoge ville være sjanseløs på en femte London-tittel. Da klarte ikke kenyaneren å holde tritt med tetgruppen. Verdensrekordholderen slapp selv om farten ikke var særlig stor, og til slutt ble han bare nummer åtte.

– Dette er et syn vi aldri trodde vi skulle se, sa NRKs kommentator Jann Post under direktesendingen.

Kipchoge vant London maraton i 2015, 2016, 2018 og 2019. Inntil søndag var hans dårligste maratonløp da han ble nummer to i Berlin i 2013.

Moen nummer ni

35-åringen sto med elleve strake maratonseirer før årets koronautsatte løp i den britiske hovedstaden.

– Jeg er veldig skuffet Jeg hadde et problem med dott i høyreøret, og da fikk jeg skikkelig med kramper og trøblet med hoften, sa en kald Kipchoge etter løpet.

Shura Kitata slo Vincent Kipchumba på oppløpet foran Buckingham Palace. Vinnertiden ble 2.05.41. Kipchoge ble slått med ett minutt og åtte sekunder.

Sondre Nordstad Moen var blant de utvalgte eliteløperne som fikk delta i en alternativ løype i St. James' Park. Trønderen løp inn til 2.09.01 og ble nummer ni, plassen rett bak Kipchoge.

Forsvarte tittelen

Kenya-stjernen Brigid Kosgei vant også i år kvinneklassen. Hun kom alene i mål da hun klokket inn til 2.18.58. Tiden var langt unna kenyanerens egen verdensrekord på maraton (2.14.04), men forholdene i London la heller ikke til rette for en supertid.

Sarah Hall fra USA ble nummer to. Hun fikk opp tiden 2.22.01 etter å ha passert verdensmester Ruth Chepngetich like før mål. Fire sekunder skilte de to til slutt.

London maraton skulle egentlig gått i april, men koronapandemien satte en stopper for det. Maratonen gikk ikke gjennom Londons gater, men i og rundt St. James' Park. Ingen publikummere kunne følge med fra sidelinjen.