Kritikken hagler: Solskjær forsvarer utskjelte United-ledere

Sent mandag kveld stenger overgangsvinduet. Fortsatt har Manchester United «kun» hentet Donny van de Beek for 460 millioner kroner. Fansen og de aller fleste eksperter er enige om at rødtrøyene desperat trenger flere spillere om Solskjær skal få gode nok forutsetninger denne sesongen.

I sosiale medier er frustrasjonen stor. Og presset på United-ledelsen øker i takt med at stadig flere klubbhelter uttaler seg kritisk om spillerjakten på Old Trafford. Roy Keane, Gary Neville, Rio Ferdinand, Paul Scholes, Darren Fletcher og Patrice Evra er blant dem som etterlyser handling.

Særlig har klubbdirektør Ed Woodward og sjefforhandler Matt Judge fått hard medfart den siste tiden.

– Ingen er mer ærlig



Keane har gått så langt som å si at Solskjærs jobb henger i fare om United mislykkes med å lande flere overganger. Kristiansunderen lar seg ikke overraske av uttalelsene.

– Han er direkte med meg også! Jeg er fortsatt veldig tett på Roy. Ingen er mer ærlig enn ham, og han har alltid sagt hva han mener og føler, sier Solskjær i et intervju med Sky Sports foran søndagens kveldskamp mot Tottenham.

Det skal sies at ting tyder på at det blir hektisk aktivitet i United med godt under 48 timer igjen av overgangsvinduet. Flere engelske og internasjonale medier meldte lørdag kveld at spissen Edinson Cavani er på inn. Uruguayaneren vil i så fall komme på fri overgang.

Cavani står uten kontrakt etter at han i sommer forlot Paris Saint-Germain. I løpet av sju år ble tidenes toppscorer for den franske klubben.

Jobber forskjellig

Manchester United har i lang tid vært koblet til Borussia Dortmunds stjerneving Jadon Sancho. Den unge engelskmannen skal være øverst på Solskjærs ønskeliste, men senest fredag ga den tyske klubben klar beskjed om at Sancho ikke blir solgt i dette overgangsvinduet. Det blir sagt at Dortmund verdsetter 20-åringen til 120 millioner euro, tilsvarende 1,3 milliarder kroner.

Solskjær er overbevist om at klubben har en strategi som fungerer.

– Jeg er ikke så opptatt av hva andre klubber gjør. Åpenbart følger jeg med på hva som skjer, men klubber driver på forskjellige måter. Vi har vår måte å gjøre ting på.

– Jeg er veldig fornøyd med å jobbe med spillerne vi har. Men en del av jobben er å hele tiden forsterke stallen, og så langt er jeg blitt støttet. Vi jobber hardt for å bli konkurransedyktige og igjen bli blant de beste, sier Solskjær.

Nye tider

Han legger til at coronapandemien har forandret fotballen.

– Det er annerledes enn det var for seks til åtte måneder siden. Vi lever i veldig spesielle tider.

Manchester United fikk en fæl seriestart med 1-3-tap for Crystal Palace. Forrige helg slet laget seg til 3-2 over Brighton og sine første poeng for sesongen.

I samme periode har Solskjærs menn tatt seg til kvartfinale i ligacupen.