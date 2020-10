Vålerenga vant etter sjefens tordentale: – Var ikke akkurat noen bryllupstale

Bjørdal satte inn de sjeldent raske scoringene etter halvspilt annen omgang. Deretter ble også Bård Finne tomålsscorer og sikret seieren for et Vålerenga som presterte langt under pari før pause.

I pausen ga trener Dag-Eilev Fagermo spillerne klar beskjed om å løfte seg.

– Den talen var ikke akkurat noen bryllupstale. Det skal jeg innrømme, sa Vålerenga-treneren til TVNorge etter kampen.

– Selv om det ikke var fantatisk i annen omgang heller, var det bedre, fortsatte han.

Tomålsscorer Bjørdal bekreftet sjefens tordentale.

– Jeg aldri sett han så sint i min tid her, sa mannen med to lynraske mål.

Først hamret midtbanespilleren resolutt inn 2-1-målet da Mjøndalen ikke klarte å klarere ballen ut av eget straffefelt, og sekunder etter det påfølgende avsparket fikset samme mann 3-1 med et hardt og godt skudd fra distanse.

Ved den siste scoringen traff ballen en Mjøndalen-forsvarer på vei mot mål. Det gjorde oppgaven vanskelig for gjestenes keeper Sosha Makani.

Keepertabbe

Samme Makani var i begivenhetenes sentrum da Vålerenga tok ledelsen i første omgang. Bård Finne fikk godt treff på volley fra like utenfor 16-meteren, men ballen så ikke ut til å skulle skape de helt store utfordringene for Mjøndalens sisteskanse. Likevel gikk den i nettet via sisteskansens hender.

Målet kom etter en omgang der Mjøndalen hadde skapt de fleste sjansene og vært nær scoring. Uttellingen skulle imidlertid komme i annen omgang for mannskapet til Vegard Hansen.

Drøye kvarteret var spilt etter hvilen da en avslutning endte med at ballen skiftet retning i Vålerengas Jonatan Tollås Nation og utmanøvrerte keeper Kristoffer Klaesson. Dermed var det plutselig balanse i regnskapet.

Vålerenga slo imidlertid tilbake. Først scoret Bjørdal to ganger, og deretter ble også Bård Finne tomålsscorer.

Mjøndalen på etterskudd

De tre poengene betyr at mannskapet til Dag-Eilev Fagermo er nummer fire på eliteserietabellen og à jour med Rosenborg og Odd på plassene foran. De to sistnevnte har samtidig én kamp til gode.

Opp til serieleder Bodø/Glimt skiller det 18 poeng.

I motsatt ende av tabellen har Mjøndalen kun Aalesund bak seg. Strømsgodset på trygg grunn er åtte poeng foran laget til Vegard Hansen og har i tillegg en kamp til gode.

Start på kvalifiseringsplassen er ett poeng foran Mjøndalen.